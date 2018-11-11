Hayvan severler, sokak hayvanları için bir araya geldi

Basın açıklamasında son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetin üst seviyelere tırmandığını, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği ve KİHAYKO Kastamonu İl Temsilciliği Sokak hayvanları için ortak basın açıklamasında bulundu. Tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmek üzere olan sokak hayvanları ile yasaya tepkilerini dile getirdi.

Kuzeykent Pazar alanında toplanan dernek üyeleri, hayvanları koruma kanununda değişiklik öngören düzenlemenin geri çekilmesi ve yeniden düzenlenmesi için tepkilerini dile getirdi. Son zamanlarda medyada sıklıkla rastlanan sokak hayvanları ile ilgili eziyet, işkence, katliam haberleri toplum vicdanını sızlattığını kaydeden Dr. Güler Demir, “Yıllardır ne zaman hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını, gerek belediyeler, gerekse kişilerce gerçekleştirilen eziyet, tecavüz, öldürme eylemlerinin 2 yıl bir aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etsek, bugünkü Tarım Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bürokratları 5199 sayılı kanunun 6. maddesiyle kazanılmış hak olan "kısırlaştırılmış sokak hayvanları alındığı yere bırakılır" maddesine saldırmakta, hayvanları kentlerden sürgün ve ölüm yoluna, kent dışlarına, ormanlara atmayı ya da toplama kamplarında açlık ve hastalıktan ölüme mahkûm etmeyi planlayan yasa tasarıları ile karşımıza çıkmaktadırlar” dedi.

“Çağdaş ve dünyaya örnek bir hayvan hakları kanunu için taleplerimizi kamuoyuna sunuyoruz”

Dr. Güler Demir, “Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratlarının yeniden gündeme getirdiği "kısırlaştır, aşıla, aldığın yere bırak maddesinin değiştirilerek, sahipsiz hayvanların belediyelerin toplama kamplarında ölüme mahkûm etme isteğini ortaya atmaları nedeniyle, 5199 sayılı kanundaki tüm tür hayvanlar aleyhine olan maddeler hiç görüşülememekte ve gündemden kaçırılmaktadır. Şu an yasa tasarısı; Sokaklarda hayvan olmaz, hepsini yapacağımız devasa barınaklara toplayacağız diyen ve hazırlık yapan, kısaca önce hayvanları öldüreceğiz, yok edeceğiz sonra hayvana şiddete ceza yasası çıkaracağız niyetlerini açıkça ortaya koyan ve derhal görevden alınmalarını talep ettiğimiz bürokratların elindedir. Ve bir katliam yasa tasarısı hazırlığındadırlar. Önerilmesi bile insanlık suçu olan sürgün, toplama kampları düşüncesine karşı tek yumruk olarak meydanlardayız. Bu yasa tasarısının komisyona ve TBMM ye sunulmaması için katliam yasa tasarına hayır, can veririz, canlarımızı vermeyiz diye bir kez daha haykırıyor, çağdaş ve dünyaya örnek bir hayvan hakları kanunu için taleplerimizi kamuoyuna sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayvana şiddet içeren tüm fillere hapis cezası getirilmeli”

Sokak hayvanları için taleplerini sıralayan Dr. Güler Demir, “Sokak hayvanlarının hayvan sağlığı ve cerrahi prosedürlere uygun olarak kısırlaştırılmaları sağlanmalı ve alındığı yere bırakılmalarını esas alan 6. maddeye dokunulmamalıdır. Hayvana şiddet içeren tüm fillere hapis cezası getirilmeli, kanunu uygulamayarak hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri de adli yaptırım kapsamına alınmalı, hayvana işkence, tecavüz, öldürme suçlarının cezaları 2 yıl 1 aydan başlamalı, sahipli hayvanların sokağa terk edilmelerine karşı en az 10 bin TL idari para cezası verilmeli ve terk eden şahıslar bir daha hayvan edinmesi men edilmelidir. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, deney, avcılık, insan gıdası, yük ve insan taşıma amacıyla sömürülen, öldürülen ve dövüştürülen hayvanlar üzerindeki zulme son verilmelidir. Tehlikeli ırk tanımı kaldırılmalı, özellikle hali hazırda ailelerin evlerinde baktıkları ve belediye barınaklarına alınan bu tür köpekler kısırlaştırılıp kayıt altına alınarak koruyucularına geri verilmeli, üretim çiftliklerinde olanlar kısırlaştırılarak yuvalandırılmalı, dövüşlerde kullanılan köpeklere el konulup kısırlaştırılmalı belediye barınaklarında özel bakım alanlarında rehabilite edilerek kayıt altına alınarak yuvalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması daha sonra sona erdi.