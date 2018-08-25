Hayvana çarpmamak için kaza yaptılar: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza Kastamonu Daday Karayolu Dört Değirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Daday’a Kurban Bayramı ziyaretinden dönen Ümit Bayramoğlu idaresindeki 37 ND 137 plakalı otomobilin önüne aniden hayvan çıktı. Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücü ağaca çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle ön koltukta yolcu olarak bulunan Ergin Çakal ağır yaralanırken şoför koltuğunda oturan Ümit Bayramoğlu, diğer yolculardan Ferit Bayramoğlu ile Eyüp Yeni hafif yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ön koltukta sıkışan ve ağır yaralanan Ergin Çakal, Daday Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında araç hurdaya dönerken jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.