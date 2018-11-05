Helikopter destekli uygulamada 35 araca 13 bin lira ceza kesildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Jandarma Trafik Helikopteri aracılığıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüler bildirildi. Kastamonu-İnebolu yolu girişinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde, Seydiler, Küre ve İnebolu'da konuşlanan trafik ekipleri, yol denetimleri esnasında helikopter ve drone vasıtasıyla tespit edilen araçları da durdurarak cezai işlemleri uyguladı.

Kural ihlalleri helikopterle tespit edildi

Yapılan denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, 'sağ şeritte-bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı.

35 araca 13 bin 394 TL ceza kesildi

Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. 2 saat süren Helikopter ve drone destekli trafik ve asayiş uygulamasında 35 araca 13 bin 394 TL cezai işlem uygulandı.

“Bu tür uygulamaları memnuniyetle karşılıyoruz”

Kastamonu-İnebolu karayolunda helikopter destekli uygulamada sürücü Mehmet Emektaroğlu, “Uygulamaları güzel buluyorum. Daha çok magandalar için iyi olacak. Fakat bu tür uygulamalardan halkın biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. Halk haberdar edilsin” dedi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de ‘hırçın' isimli uyuşturucu aramada kullanılan köpekle katıldığı uygulamada aracı aranan bir sürücü de:

“Bu yolu aşağı yukarı 20 yıldır gidip geliyorum. O zamanlar hiç böyle uygulama falan yoktu. Gelişi güzel gidip geliyorduk. Şimdi çok memnun oldum. En azından kimin gelip gittiği ne oldu belli oldu. Helikopter ile de uygulama yapılması bence çok muhteşem bir şey. Ben, Karabük yolundan gidip geliyorum, bir tane uygulama olmuyordu. Yolda sarhoşu oluyor. Şimdi ise gelene kadar iki tane ekip çevirdi beni. Ben memnun oldum. Çokta güzel karşılayıp emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulundular. Şimdide teşekkür ederek uğurluyorlar. İnşallah uygulamalar böyle devam eder.”