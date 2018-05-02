hafta maçında ilginç bir olay yaşandı. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Tokat bölgesinden atadığı hakemler, Hentbol Federasyonu tarafından bilgilendirilmeyince hakemler maça gelmedi. Maça gelmeyen hakemlerin yerine Kastamonu bölgesinden iki hakem tayin edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nin erteleme maçında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü Atatürk Spor Salonu’nda ağırladı. İlk yarısı 19-14 biten maçı Kastamonu Belediyespor 33-30 kazandı. Maç öncesi yaşanan olaylar maçı gölgede bıraktı. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Kastamonu Belediyespor’un Avrupa maçları nedeniyle ertelenen 23’ncü haftası maçı için Tokat bölgesinden atadığı hakemler Ahmet Sancak ve Ömer Turan, maça atandıklarından bilgileri olmadığını belirterek maça gelmediler. Oyunu yönetecek olan hakemlerin maça gelmemeleri nedeniyle 15.00’da başlaması gereken erteleme maçı 18 dakika gecikmeli olarak başladı. Federasyona bilgi verilmesinden sonra Kastamonu bölgesinden alelacele iki hakem bulundu ve maç 18 dakika gecikmeli olarak başladı. Federasyonun hatasından kaynaklanan duruma iki takımın da yetkilileri tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Murat Kabadayı, müsabakaya gelmeyen hakemler için federasyona başvuracaklarını söyledi. Murat Kabadayı, “Bugün buraya Kastamonu maçını oynayama geldik. Kastamonu gerçekten çok güzel bir yer. Burayı çok seviyoruz. Ancak bir takım sıkıntılar oldu. Bizim maçımıza atanan müsabaka hakemleri burada olmadığım ve müsabakadan haberi olmadığı için buraya gelemediler. Kastamonu ilinin hakemleri maçı yönetecek. Bu uygulama etik olarak bizim için uygun görünmüyor. Müsabakayı yapıp daha sonra federasyon nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı düşünüyoruz” dedi.

Duruma tepki gösteren Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Hüdaverdi Eski ise, federasyonu ciddiyete davet etti. Eski, “Kadınlar süper Ligi’nde bu sezon karşılaştığımız ikinci sorun bu. Daha önce de Bursa’da aynı sorunla karşılaşmıştık. Federasyonun maç için atadığı hakemler gelmedi. Oradan bölgesel hakemlerle maçı yaptık. Bugün yine aynı sorunla karşı karşıyayız. Yine federasyonun atadığı hakemler maça gelmedi. Maç gecikmeli olarak başladı. Başka hakemler temin ederek maça devam ediyoruz. Burada çok ciddi bir ciddiyetsizlik görüyorum. Sorumsuzluk görüyorum. Bunlar artık hentbolda bu seviyelerde olmaması gereken şeyler. Zaten Anadolu’nun gücü belli. Bizim onları yeneceğimiz kesin ama görevlendirilen hakemlerin gelmemesinin mutlaka bir cezası olmalı. Ciddi bütçeler harcayan takımları öyle ilkokul talebeleri gibi bekletilmemeli. Biraz ciddiye alınmalı. Federasyon kendisine biraz çeki düzen versin” diye konuştu.