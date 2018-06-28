Hırsızlar, çiğ köfte dükkanından bin 500 TL çaldı

Edinilen bilgiye göre olay dün gece ilçe merkezi İmam Sokak’ta bulunan Elif Yılmaz’a ait Çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camı kırarak dükkana girdiler. İş yerinin kasasında bulunan bin 500 TL’yi alan şahıslar, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen Yılmaz, camın kuruk olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.