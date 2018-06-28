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28 Haziran 2018 15:31

Hırsızlar, çiğ köfte dükkanından bin 500 TL çaldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çiğ köfte dükkanına giren hırsızlar bin 500 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlar, çiğ köfte dükkanından bin 500 TL çaldı

28 Haziran 2018 15:31


Edinilen bilgiye göre olay dün gece ilçe merkezi İmam Sokak’ta bulunan Elif Yılmaz’a ait Çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camı kırarak dükkana girdiler. İş yerinin kasasında bulunan bin 500 TL’yi alan şahıslar, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen Yılmaz, camın kuruk olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.




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