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10 Ağustos 2018 16:21

Hırsızlar, Uluslararası Polis Eğitim Merkezi binasını soydu

Kastamonu’da Uluslararası Polis Eğitim Merkezine dönüştürülmesi planlanan atıl vaziyetteki binanın kalorifer peteklerini çalarak kamyonetle kaçan 2 hırsız, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsızlar, Uluslararası Polis Eğitim Merkezi binasını soydu

10 Ağustos 2018 16:21


Kastamonu’da Kadıdağı Mevkiinde mülkiyeti halen Kastamonu Üniversitesine ait olan ve Uluslararası Polis Eğitim Merkezi olması planlanan binanın kalorifer petekleri çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iki şahsın kalorifer peteklerini alarak kamyonet tarzı bir araçla kaçtığını belirledi. Kamyoneti takibe alan Jandarma ekipler, Kastamonu’dan Ankara’ya hareket halinde olan aracı kısa süre sonra durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramalarda, atıl binadan çalınan 20 adet döküm kalorifer peteğinin, kamyonetin kasasında olduğu belirlendi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler Gürkan G. (31) ve Kadir E. (29), jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kamyonete de el konuldu.


Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan G. ve Kadir E., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadesinde aldıkları kalorifer peteklerini hurda amaçlı satmak için aldıklarını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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