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Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıktı

Kastamonu’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı girişinde Zeynel Yavuz idaresindeki 37 SH 520 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Karaçomak Deresi'ne uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hurdaya dönen aracın içerisinden burnu bile kanamadan çıkan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici marifetiyle aracın kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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