Husumetli olduğu köylüsünü karşılaştığı tarlada öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyünde aynı köyden oldukları öğrenilen Yusuf P. ile Selahattin Pamukçu (54), iddialara göre tarlada karşılaştı. Daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen Yusuf P. ile Selahattin Pamukçu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Yusuf P., yanında bulundurduğu tabanca ile Selahattin Pamukçu’ya ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet etmesi sonucu Selahattin Pamukçu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ardından Selahattin Pamukçu’nun cenazesi, Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası Yusuf P. ise jandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.