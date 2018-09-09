İğdir’de 2. Geleneksel Yağlı Güreş Festivali yapıldı

Geleneksel Yağlı Güreş Festivali yapıldı.

Festival programına Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, İl Genel Meclis Üyeleri Hamdi Boz ve Süleyman Bayın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Araç ve İğdir köyü halkı katıldı.

Dua ile başlayan programda pehlivanlar davul zurna ekibinin gösterileri er meydanında kıyasıya mücadele etti. İğdir Köyü Muhtarı Ayhan Atağ da er meydanına çıktı ve rakibini yendi. Kastamonulu İlknur Yılmaz’ın da konser verdiği programda güreş ağalığı seçimlerinde ağalığı 8 bin 61 TL ile Necmettin Özdemir, 2018 yılı güreş ağalığını kazandı. İğdir Yağlı Güreş müsabakalarının her sene düzenli olarak yapılması planlanıyor.