İhlas Vakfı’ndan Kastamonu’ya 5 yıldızlı öğrenci yurdu

Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu’nun 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kuzeykent Mahallesinde törenle açılacağını söyleyen ve öğrenci yurdu hakkında bilgiler veren Şeyh Şaban-ı Veli Eğitim Kültür Derneği Başkanı ve İhlas Vakfı Kastamonu Yurt Müdürü Enis Köklü, İhlas Vakfı ile birlikte Kastamonu’ya kazandırdıkları öğrenci yurdunun hayırseverlerin katkıları ile alınan 2 bin metrekarelik arsa üzerine yapıldığını söyledi.

Yurdun 6 katlı olduğunu ve toplam 4 bin 800 metrekarelik kapalı alan ile 200 öğrenciye hizmet vereceğini belirten Köklü, yurtta öğrencilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğünü ifade ederek, yurtta konferans salonları, 250 kişilik yemekhane, lokal, 250 kişilik mescit, çok amaçlı salonlar, çalışma, toplantı ve dinlenme odaları ile spor odaları olacağını, ders çalışma alanları ile özel toplantı salonları, 250 kişilik konferans salonu ve diğer çok amaçlı salon ve yemekhanesi ile hizmet vereceğini belirtti.

Yurtta hem lise hem de üniversite öğrencilerinin kalabileceğini, öğrencilerin sadece yatıp kalkması için yurt yapmadıklarını aksine öğrencilerin daha rahat etmesi, huzurlu bir şekilde kendilerini geliştirmeleri konusunda sosyal alanlarında mevcut olduğunu söyleyen Köklü, "Bizler, gençlerimize faydalı olmak için bu yurdu yaptık. Özellikle devletimize, milletimize, kanunlarımıza bağlı, tarihini ve ecdadını seven milli-manevi değerlerimize bağlı gençliğin yetiştirilmesi için devletimize ve milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Köklü, yurdun inşasına büyük destek veren İhlas mensuplarına, Şaban-ı Veli Eğitim, Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri ile her türlü maddi ve manevi yardımı esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Şeyh Şaban-ı Veli Eğitim Kültür Derneği Başkanı ve İhlas Vakfı Kastamonu Yurt Müdürü Enis Köklü, beraberinde Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Müdürü Ali Savaş ve İHA Kastamonu İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Ziyarette Vali Karadeniz’i İhlas Vakfı’nın yurdunun açılışına davet eden Köklü, ayrıca Sıla Öğrenci Yurdu ile İlhas Vakfı’nın Kastamonu’da yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.