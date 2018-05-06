İhlas Vakfından Kastamonuya 5 yıldızlı öğrenci yurdu

Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan Şeyh Şaban-ı Veli Eğitim Kültür Derneği Başkanı ve İhlas Vakfı Kastamonu Yurt Müdürü Enis Köklü, “Hayırseverlerin yardımıyla bu bina bu hale geldi. Onların fedakarlıkları var, onların içten ve gönülden yardımları var. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada talebe arkadaşlarımız olmasa, öğrenci arkadaşlarımız olmasa biz böyle bir teşebbüste bulunmazdık. Onlar için bu bina yapıldı, onlar için bu bina bu hale geldi. Öğrencilerimize de bizi tercih edip, burada bulundukları için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu’nun üç yıl önce temelini attıklarını anlatan Köklü, şöyle devam etti:

“İhlas Vakfı ile birlikte Şeyh Şa’ban-ı Veli Derneğimizin beraberce yaptığı bu bina, 800 metrekarelik bir alandan 6 katlı ve 5 bin metrekare civarında bir sahaya sahip. Bu binada öğrencilerimize ikamet edecekleri yataklar dışında sosyal faaliyetler yapabilecek bölümleri, imkanları kendilerine ulaştırmaya gayret gösterdik. Bu gayretimizde de derneğimiz ve diğer hayırseverlerin büyük yardımlarını gördük. Bugünleri gördüğümüz için şükürler ediyorum. İnşallah bundan sonraki dileğimiz odur ki bu binada memleketine, milletine, ailesine faydalı olacak gençler, nesiller yetişsin, onların yetişmesine bizler de elimizden geldiğince yardımcı olalım, destek olalım, milletimize böyle bir katkımız olsun arzusundayız, isteğindeyiz. Bu yüzden sizlerin her türlü desteğini, yardımlarını ve duanızı bekliyoruz” diye konuştu.

"4 bin kişi kapasiteli 52 yurtta hizmet veriyoruz"

Daha sonra söz alan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlas Vakfının yurt çapında 35 yurt ve yurt dışında da 17 yurt olmak üzere 4 bin kapasiteye sahip yurtlarıyla öğrencilere hizmet verdiğini belirtti. Akalın, "Yurt içindeki yurtlarımızda ağırlıklı olarak üniversite talebeleri vardır. Bunlara barınma ve yemek temini sağlıyoruz. Yurt dışında özellikle Afrika’da muhtaç yörelerde gıda yardımı, ihtiyaç olan yerlerde su temini, bunu anlamak çok önemlidir. Su temini düşünebiliyor musunuz? Ayrıca kültürel gelişime destek çalışması yapıyoruz. Yurdumuzdan yetişen gençler ellerinden geldiğince memleket kalkınmasına yardım ve destek yapıyorlar. Ahlaklı, faziletli ve dürüst memleketini seven insanlar olarak yetişiyorlar. Bugün binlercesi yurdumuzun çeşitli kurumlarında memleketimizin, insanlarımızın kalkınması ve refahı için çalışıyorlar, gayret ediyorlar, onların dua ve rızalarını almaya çalışıyorlar. İhlas Vakfı olarak en önemli düsturumuz ’insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir’ düsturudur. Yine bunu merhum vakfımızın kurucusu Enver Ören ağabeyimizin belirttiği ’Müslüman, ülkesinin kanunlarına uyar, suç işlemez, Allahü Teala’nın emirlerine uyar, günah işlemez’ düsturuna uygun olarak yaşamayı biz yurtlarımızda hep arkadaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“İhlas Vakfı olarak bilgili ve ahlaklı gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz”

Kastamonu’nun asırlarca bilimin ve alimlerin beşiği olduğuna dikkat çeken Akalın, “Anadolu’yu aydınlatan bilgelere yataklık etmiş bir ilimizdir. Buradan yetişen yüksek karakterli insanlar, asırlarca insanlara yol göstermek suretiyle yön vermişlerdir. Biz de İhlas Vakfı olarak bilgili, donanımlı, ahlak ve fazilet sahibi gençlerin yetişmesi için hamiyetperverlerin destekleri ile bu kültür zincirinin bir halkası olarak çalışacağız. Burada yetişen gençlerimizin okullarından mezun olunca yarınki Türkiye’nin kuruluşlarında görev alarak örnek olmalarını temenni ediyoruz. Yurt eğitimlerin de vermek istediğimiz bilgi ve beceri hep ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın refahının yükselmesine yöneliktir” şeklinde konuştu.

“Barınma sorununa ilk katkı İhlas Vakfından geldi”

Kastamonu’da 3 yıl önce şuanda açılışını yaptıkları yurdun birlikte temelini attıklarını hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, şöyle konuştu:

“Bu yurdun temelini birlikte atmıştık. Tabii ki bu süre zarfında çok ciddi emekler oldu. Allah’a şükür ki bugün böyle güzel bir yurt hizmete giriyor. Böyle katkılar hiç unutulmaz. Ben, insanlık katında hem de yüce Mevla’nın katında karşılığının bulacağına inanıyorum. Şu gördüğünüz üniversite bölgesinde ciddi çalışmalar yapıldı. Herkes taşın altına elini koydu. 30 bine yakın öğrencisi bulunuyor. Üniversitenin bu kadar çok öğrencisinin olması akabinde en büyük sorun olan barınma sorunun ortaya çıkardı. Biz, bunları gördük ve yurtlar yapımı konusunda bazı önemli adımlar attık. Bu attığımız adımları ilk görenlerden birisi de İhlas Vakfı oldu. Bu çok doğru bir adımdı. İnşallah bu doğru adımda ilerlemek İhlas Vakfına nasip olur. Hem siz değerli öğrencilerimizin kaliteli bir şekilde eğitim görmeleri hem eğitim görürken vatanına, milletine, ezanına, dinine bağlı insanlar olarak yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Ben inanıyorum ki bu yurdumuz bu söylediklerimizin en büyüğünü yapmaktadır.”

Konuşmaların ardından dua eşliğinde Başkan Babaş, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Akalın ve Yurt Müdürü Köklü, yurdun açılış kurdelesini kesti. Ardından Yurt Müdürü Köklü, davetlileri yurdu gezdirerek bilgiler verdi. Açılışın ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.