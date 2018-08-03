İki kişinin öldürüldüğü cinayet davasının yargılaması başladı

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ramazan ayı içerisinde Taşköprü ilçesine bağlı Celep Köyünde meydana geldi. İddialara göre, tarlasına su almak isteyen eski muhtar İsmail Öz ile oğlu Cemal Öz, hısımları olan aynı zamanda muhtar azası Hasan Dülger ve oğlu Mehmet Dülger arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silah çekerek ateş etmişti. Silahlı kavganın ardından eski muhtar İsmail Öz ile oğlu Cemal Öz hayatını kaybederken, eski muhtarın babası Cemal Öz, muhtar azası Hasan Dülger, köye çalışmaya gelen Mahmut B. ve oğlu Sedat B.’de yaralanmıştı. Olay sonrası tutuklanan Hasan Dülger ve oğlu Mehmet Dülger hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan, eski muhtarın babası Cemal Öz için ise ‘basit yaralama’ suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanıklardan muhtar azası Hasan Dülger, eski muhtar İsmail Öz’ün tarlasına izinsiz su aldığını öğrendikten sonra olay yerine gittiğini belirterek, “Aracımı park ettim. Sonra yanlarına giderek köyün suyunu neden aldıklarını sordum. Bana eski muhtar İsmail Öz küfür ederek tokat attı. Ondan sonra boğuşma yaşandı. Silahlar patlamaya başlayınca ben, sırtıma isabet eden kurşunların etkisiyle yere düştüm. Bu esnada da can havliyle geriye doğru 5-6 el ateş ettim. Kime geldiğini görmedim” dedi.

Muhtarlık seçimlerinden dolayı kendilerine kızgın olduğunu ve birkaç kez şikayet ettiğini anlatan Hasan Dülger, “Ben, hısımlık güderken onlar bana hasımlık gütmüş. Ben, hiç farkına varmamışım” şeklinde konuştu.

Diğer sanık Mehmet Dülger ise, “Bahçede çalışırken beni aradılar ve bize yardım et dediler. Bende bunun üzerine olay yerine gittim. İsmail Öz’ün tarlasına su aldığını gördüm ve babamı aradım haberin var mı? diye. Babamda, ben geliyorum sen bir şeye karışma dedi. Babam, gelince köyün içme suyundan niye su alıyorsun dedi. Köyde kimsenin haberi yok deyince İsmail Öz, babama küfür edip tokat attı” dedi.

Mehmet Dülger, olay yerine çalışmaya gelen şahsın kendisini tuttuğunu ve “Babamı öldürteceksin, beni bırak” dediğini ifade ederek, “Ben, ellerinden kurtulduktan sonra havaya doğru ateş ettim. Çünkü babamın üzerinde, babamı dövüyorlardı. Ondan sonra silahlar patlamaya başladı. Ben yaralanmadım, rast gele ateş ettim. Kime geldiğini bilmiyorum. Babamın yaralı olduğunu görünce araca bindirdim ve hastaneye doğru hareket ettim” diye konuştu.

“İzinsiz aldıkları suda, tüyü bitmemiş yetimin bile hakkı var” diyen Mehmet Dülger, Köylünün rızasını alsalardı hiçbir sorun olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırıda yaralanan eski muhtar İsmail Öz’ün babası Cemal Öz ise, sanıkların mahkemeyi yanılttığını ve yalan beyanda bulunduğunu ileri sürerek, “Ölenler oğlum, bunlarda benim hısımım oluyor. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Parası olmadığı zaman bunlara çıkarıp ben harçlık bile verirdim” dedi.

İlk olarak olayı Dülger ailesinin başlattığını iddia eden Cemal Öz, “Onlar ateş edince bizimkilerde ateşe karşılık verdi. Ondan sonra iki oğlumda öldü” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Aralık tarihine ertelerken, sanıkların da tutukluluğunun devamına karar verdi.