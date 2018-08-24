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24 Ağustos 2018 12:48

İkindi namazından çıkarken düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu’da Veli Efendi Camii’nde ikindi namazını kılan bir kişi, namaz çıkışı düşerek hayatını kaybetti.

İkindi namazından çıkarken düşerek hayatını kaybetti

24 Ağustos 2018 12:48


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Veli Efendi Camii’ne ikindi namazını kılmak için giden İsmail Hamitoğlu, namazın ardından camiden çıktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Hamitoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Hamitoğlu’nun cenazesi, buradan alınarak hayatını kaybettiği Veli Efendi Camii’ne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.




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