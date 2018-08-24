İkindi namazından çıkarken düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Veli Efendi Camii’ne ikindi namazını kılmak için giden İsmail Hamitoğlu, namazın ardından camiden çıktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Hamitoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Hamitoğlu’nun cenazesi, buradan alınarak hayatını kaybettiği Veli Efendi Camii’ne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.