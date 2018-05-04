Ilgaz Yurduntepe Mekanik Kayak Tesisleri yolunda çalışmalar başladı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ilgaz Yurduntepe Mekanik Kayak Tesisleri yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Karadeniz’in ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri T. Zafer Karahasan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi, Yol ve Ulaşım Müdürü Tuğrul Alp Akdemir ile teknik elemanlar ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Karadeniz’e bilgiler vererek, “Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Tesisi 4. Etap Sanat Yapıları ve Yol Kaplaması Yapım işi’ olarak 6,5 kilometrelik yol yapımına kar kalkar kalkmaz başladık. Taş duvar, kazı dolgu çalışması ve geo duvar imalatına başlanmış olup mevsim şartları da uygun olduğu süre zarfında bu çalışmalar tüm hızıyla sürecektir. Bu konuda yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bilindiği gibi mekanik tesisler bitmiş olmasına rağmen, hukuki problemler yüzünden 2 yıl zaman kaybettik. Aşmamız gereken en büyük sorun olan hukuki süreci büyük uğraşlarla çözdük. Tesisin 2018-2019 kışına yetiştirilmesi adına her türlü imkânlarımızı seferber ettik. Söz konusu iş, 2018 yılı yatırım programı kapsamında en öncelikli ve en önemle bitirilmesi gereken işlerin başında gelmektedir. İl Özel idaresinin büyük projeler yapma gücünde ve kabiliyetinde olduğunu geçmişte yaptığı işlerle ispat etmiştir, bu proje de büyük yapım işlerimizden biridir. Bu nedenle de gerekli inceleme ve denetimler sıkça yapılmakta olup iş süresince de sık sık yapılmaya devam edecektir” dedi.