İlim Hikmet Sofrası Sohbetleri'nin 5. Dönemi başladı

Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı'nca düzenlenen İlim Hikmet Sofrası Sohbetlerinin 5. Dönemi başladı. 122. Hafta Programı ile başlayan İlim Hikmet Sofrası Sohbetlerine Prof. Dr. Yakup Basmacı konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin aydınlattığı yolda devam etmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi Bayraklı Konak'ta düzenlenen sohbete Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Belediye Meclisi Üyesi Zeki Kebeci, Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, Şırnak Üniversitesi Rektör Başkan Yardımcılığı'ndan emekli Prof. Dr. Yakup Basmacı, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

“ Pir Şeyh Şaban-ı Veli'mizin aydınlattığı yolda devam etmeye gayret gösteriyoruz”

Sohbette konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bugün İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetlerinin dönem açılışında buradayız. Bugün zemzem ile ilgili bilgileri alacağız, öğreneceğiz, ben de uzun yıllar su işleri ile uğraştım. Buradaki Asa Suyunun yapımında da çok çalıştım, bunu da kaynaktan buraya kadar gelişini de bilirim. Bu görevimizde de yaklaşık 32 yıldır çalışarak hizmet ediyoruz. Suyun insan hayatındaki önemi de çoktur. Özellikle zemzemi anlayabilmek, onun vasıflarını anlatabilmek çok önemli. Hayatta su toprak kadar da değerli. Cenabı Allah'ın bize sundukları bu nimetleri korumak, onların kıymetini bilmek bizim içinde çok önemli. İlim Hikmet Sofrası Cumartesi sohbetlerinde de güzel çeşitli konuların işlenmesinin de faydalarını ve yararlarını hepimiz görüyoruz. Bu programda emeği ve katkısı geçenleri de kutluyorum. Biz de elimizden geldiğince bu programlara yardımcı oluyoruz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli'mizin aydınlattığı yolda devam etmeye gayret gösteriyoruz. Topraklarımızda yaşaması, kalması bizim için de çok önemli. Bu topraklarımıza maneviyatını koyması ve bizleri aydınlatması, bizlerinde o maneviyatı geleceğe bunları aktarmamız da çok önem arz ediyor. Bunu sağlayan tüm herkese de çok teşekkür ediyorum. Yine Şeyh Şaban-ı Veli'mizin güzel sözü olan ‘Gelişiniz Güle Güle, Gidişiniz Güle Güle, Her İşiniz Güle Güle' olsun yazılı cümlesini de ilimizin girişine astık” dedi.

“Zemzem diğer sulara göre çok daha besleyicidir, daha çok mineral taşımaktadır”

Programa konuşmacı olarak katılan Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'ndan emekli olan ve Medine-i Münevvere de Sular İdaresi'nde görev yaptığı esnada zemzem suyu hakkında araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Yakup Basmacı ise, “Medine-i Münevvere Sular İdaresi'nde 1989-1993 yıllarında zemzem kuyusu ile ilgili bakım çalışması ve görev yaptım. Zemzem basınçlı bir sudur. Zemzem ile ilgili çok bilgilere sahip oldum. Zemzem suyu diğer sulara göre az kükürt taşımaktadır. Diğer sulara göre çok daha besleyicidir, daha çok mineral taşımaktadır. Zemzem de mevsimsel olarak tadında değime de olur. Zemzem suyu Mekke'de Harem-i Şerif'te bulunan kuyudan çıkıyor. Bu da içinden çıkılamaz hale gelir. Onun için her yapılan işi de yöresinin bozulmaması için bölge halkı kendisi yapmalı. Basmacı açıklamasının sonunda da tüm herkese zemzem suyu içmek nasip olsun” diye konuştu.

“Bu programlarımızı bundan sonra da uzun yıllar devam ettireceğiz”

Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı da, “İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetlerimiz bugün itibariyle 5. Dönemine girmiş oldu ve 122. hafta programını da bugün başlatmış oluyoruz. İnşallah bu programlarımızı bundan sonra da uzun yıllar devam ettireceğiz. Bugünkü konuşmacımız Yakup Basmacı'da bizleri zemzem konusunda sunumlarını yaparak bilgilendirecekler. Programlarımıza 4-5 ay bir ara verdik ama buradan da gördüğüm gibi çok heyecanlandım ve duygulandım, mutlu oldum, gerçekten programlarımıza büyük ilgi var, tüm katılımcılarımıza, emeği ver katkısı geçenlere de da bu vesile ile teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program sonunda Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yakup Basmacı'ya plaket takdim etti.