Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 16:16

İlkokul öğrencisi, Validen ‘sosyal medya’ izni istedi

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir ilkokul öğrencisi, Vali Yaşar Karadeniz’den sosyal medyadan paylaşım izni istedi.

İlkokul öğrencisi, Validen ‘sosyal medya’ izni istedi

18 Eylül 2017 16:16


İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında TOKİ İlkokulunda tören düzenlendi. Programın sunucusu 4’ncü sınıf öğrencisi Salih Erdem Aksu, Vali Yaşar Karadeniz’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Vali Karadeniz’in konuşmasından önce sunucu öğrenci Salih Erdem Aksu ile Vali Karadeniz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Okula gelmeden önce babasına konuyu anlatan sunucu öğrenci Salih Erdem Aksu, babasından programı sosyal medyadan yayınlamasının sorun teşkil edebileceği cevabını aldı. Babasının sözleri karşısında pes etmeyen Salih Erdem Aksu, konuyu konuşmasını yapmak için kürüyse davet ettiği Vali Karadeniz’e aktardı. Sunucu öğrenci Erdem Aksu, sunuculuğunu yaptığı açılış programını sosyal medyadan yayınlamak için Vali Karadeniz’den izin istedi.


Talep karşısında şaşıran Vali Yaşar Karadeniz, öğrenciden neden böyle bir şey yapmak istediğini sordu. Bunun üzerine öğrenci Aksu, sunuculuk işinin kendisinin ilk çalışması olduğunu ve programı sosyal medyadan yayınlamak istediğini fakat babasının bunun sorun olabileceğini söylediğini kaydetti. Vali Yaşar Karadeniz’in sunucu öğrenci Aksu’ya kendisiyle birlikte paylaşım yapabileceğini söylemesi üzerine Aksu büyük mutluluk yaşadı. Aldığı izin sonrasında Vali Karadeniz’e teşekkür eden sunucu öğrenci Aksu, programı sosyal medyadan yayınladıktan sonra Vali Karadeniz’e linkini göndereceğini belirtti.


Konuşmaların ardından İlköğretim Haftası’nın açılış kurdelesini protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte keserek sınıfları gezdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç