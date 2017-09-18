İlkokul öğrencisi, Validen ‘sosyal medya’ izni istedi

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında TOKİ İlkokulunda tören düzenlendi. Programın sunucusu 4’ncü sınıf öğrencisi Salih Erdem Aksu, Vali Yaşar Karadeniz’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Vali Karadeniz’in konuşmasından önce sunucu öğrenci Salih Erdem Aksu ile Vali Karadeniz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Okula gelmeden önce babasına konuyu anlatan sunucu öğrenci Salih Erdem Aksu, babasından programı sosyal medyadan yayınlamasının sorun teşkil edebileceği cevabını aldı. Babasının sözleri karşısında pes etmeyen Salih Erdem Aksu, konuyu konuşmasını yapmak için kürüyse davet ettiği Vali Karadeniz’e aktardı. Sunucu öğrenci Erdem Aksu, sunuculuğunu yaptığı açılış programını sosyal medyadan yayınlamak için Vali Karadeniz’den izin istedi.

Talep karşısında şaşıran Vali Yaşar Karadeniz, öğrenciden neden böyle bir şey yapmak istediğini sordu. Bunun üzerine öğrenci Aksu, sunuculuk işinin kendisinin ilk çalışması olduğunu ve programı sosyal medyadan yayınlamak istediğini fakat babasının bunun sorun olabileceğini söylediğini kaydetti. Vali Yaşar Karadeniz’in sunucu öğrenci Aksu’ya kendisiyle birlikte paylaşım yapabileceğini söylemesi üzerine Aksu büyük mutluluk yaşadı. Aldığı izin sonrasında Vali Karadeniz’e teşekkür eden sunucu öğrenci Aksu, programı sosyal medyadan yayınladıktan sonra Vali Karadeniz’e linkini göndereceğini belirtti.

Konuşmaların ardından İlköğretim Haftası’nın açılış kurdelesini protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte keserek sınıfları gezdi.