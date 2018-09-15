İnebolu'da kestane pazara indi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman köylerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

İnebolu'da köylüler tarafından toplanan kestaneler, İlçe merkezi halk pazarında kurulan tezgâhlarda kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar yüksek olsa da kestane, vatandaşlardan rağbet görüyor. Kış aylarında sobaların üzerinde kavrularak kebabı da yapılan kestanenin bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesini bekliyor. Pazarcılıkla uğraşan esnafların tezgahlarında yerini alan kestane fiyatı yüksek olmasına rağmen yine de rağbet gördü.