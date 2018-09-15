İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnebolu'da kestane pazara indi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde orman köylerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman köylerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.


İnebolu'da köylüler tarafından toplanan kestaneler, İlçe merkezi halk pazarında kurulan tezgâhlarda kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar yüksek olsa da kestane, vatandaşlardan rağbet görüyor. Kış aylarında sobaların üzerinde kavrularak kebabı da yapılan kestanenin bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesini bekliyor. Pazarcılıkla uğraşan esnafların tezgahlarında yerini alan kestane fiyatı yüksek olmasına rağmen yine de rağbet gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.