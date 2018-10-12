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İnebolu'da palamut 2 liraya düştü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi. Palamutun tane fiyatı balıkçı tezgahlarında 2 liraya kadar düştü.


1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda yerini alan palamut, hamsi ve istavrit hem balıkçı esnafının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Tezgahlarda yer alan hamsi 10 TL, palamut 2 ila 12,5 TL arasında alıcı bulurken, istavrit ise 10 TL'den alıcı buldu. Av yasağının kalkmasının ardından beklenen bolluğun yaşandığını ifade eden balıkçı Cemal Akdemir, “Hamsi 7,5 TL, palamut boy boy 2, 5, 7,5, 12,5 TL'den, istavrit ise 10 TL'den alıcı buluyor" dedi.

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