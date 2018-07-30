Edinilen bilgilere göre İstanbul’da Avcılar semtinde ailesi ile ikamet eden Ege O. (13) isimli çocuk, tatil hazırlığı yaparken çok sevdiği 1,5 yaşındaki Pet pasaportlu olan Meksika menşeili Chihua köpeğinin bakımını üstlenebileceği yer ve kişi arayışına girdi. Ege O. isimli çocuk, sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı, Kastamonu Tosya ilçesinde ikamet etmekte olan bir şahıs ile yazışmaya başladı. Kim olduğunu bilmediği bu şahıs, Ege O.’ya gideceği tatil süresince Chihua cinsi köpeğin bakımını üstlenebileceğini söyledi. Kendinin hayvansever tanıtan şahısın samimiyetine inanan Ege O., köpeğini Tosya ilçesine nasıl gönderebileceğini sordu.

İnternetten tanıştığı şahsa köpeğini teslim edince pişman oldu

Abi olarak hitap ettiği şahıs, köpeği kafesi, eşyaları ve bakımı için bir miktar da para ile Karadeniz güzergahına gelen herhangi bir otobüse verebileceğini, kendisinin de Tosya D-100 güzergahı üzerindeki bir tesisten köpeği teslim alabileceğini ifade etti. İstanbul Avcılar semtinde evinden çıkan Ege O. ve annesi ise Chihua cinsi köpeği ile Esenler otogarına giderek Karadeniz tarafına giden otobüse köpeği teslim etti. Akşam 19.00 sıralarında İstanbul Esenlerden hareket eden otobüs, gece 02.00 civarında Tosya Park tesislerinde mola verdiği sırada tesiste bekleyen şahıs, köpeği görevlilerden teslim aldı.

Emanet verdiği köpeği geri gelmeyince hastanelik oldu

Olaydan bir hafta sonra tatilden dönen Ege O. isimli çocuk, köpeği teslim ettiği Tosyalı şahsa telefon ile arayarak ulaşmaya çalıştı. Fakat defalarca aramasına karşılık daha ismini bile bilmediği şahsa ulaşamadı. İnternet üzerinden kendisinin dolandırıldığını anlayan Ege O., köpeğini kaybetmenin verdiği üzüntüsünden dolayı hastalanarak 2 gün hastanede tedavi altına alındı. Ege O isimli çocuğun annesi Avcılar Emniyet Müdürlüğüne giderek dolandırıldıkları yönünde ifade verip Tosyalı şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.