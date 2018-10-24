İşçileri taşıyan otobüs ile küspe yüklü traktör çarpıştı: 12 Yaralı

Kastamonu'da maden ocağında çalışan işçilerin bulunduğu otobüs ile küspe yüklü römorklu traktör çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçilerin bulunduğu Burhan Karaoğlu (50) idaresindeki 37 LJ 969 plakalı otobüs ile Sabri Kalafatoğlu (62) yönetimindeki 37 DA 978 plakalı küspe yüklü römorklu traktör, Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayva Köyü Mevki'inde çarpıştı. Otobüsün traktöre arkadan vurmasıyla meydana gelen kazada küspe yüklü traktör ile otobüs, yoldan çıkarak şarampolde sürüklendi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Sabri Kalafatoğlu ve otobüs sürücüsü Burhan Karaoğlu ile maden ocağında çalışan işçilerden İsmail Yaşar (50), İbrahim Kayabalı (51), Hasan Yaşar (50), Cengiz Çevik (45), Abdullah Aydemir (25), İsmail Kara (38), Hayati Tonturoğlu (53), İsmail Öter (63), Hamide Etyemez (36) ve Şükrü Çevik (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinde güvenlik güçleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçlar, çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, yola saçılan küspeler ise Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait işçiler tarafından temizlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.