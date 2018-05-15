İŞKUR aracılığıyla 45 kişi istihdam edildi

Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde Daday Orman İşletme Müdürlüğü’ne alınacak geçici işçiler için kura çekildi. Daday Orman İşletme Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği noter huzurunda müracaat eden 94 kişi için kura çekildi. Orman İşletme lokalinde gerçekleşen ve 45 geçici işçinin çalıştırılacağı iş için 94 kişi müracaat etti. Alınan işçiler ormancılık faaliyetlerinde ağaçlandırma, fidan üretimi, tüpleme, çapa yapılması, orman temizliği gibi işlerde 6 ay çalışacak olan işçilerin maaş ve sigorta gibi ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacak.