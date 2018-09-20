İŞKUR'a başvurmak isteyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu

Kastamonu'da İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında 2018-2019 öğretim yılında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı resmi okulların bakım, onarım ve temizlik işlerinde istihdam edilecek olan 600 kişi için mülakat sınavları il merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirildi. 242 kişilik kadro için bin 782 kişi başvuru yaptı. Mülakat sınavına girmeye hak kazananlar sabah saatlerinde Kastamonu Halk Eğitim Merkezi önünde bir araya gelerek kalabalık oluşturdu.

İŞKUR'a başvurmak isteyen vatandaşlar Halk Eğitim Merkezi önünde kalabalık oluşturdu. Akşam saatlerine kadar sürecek olan mülakat sınavından dolayı meydanda bekleyen adaylar ilginç görüntüler oluşturdu.

İş başvurusu için sıra bekleyen Şükrü Yazıcı, “Vallahi sabah saat 7'den beri bekliyoruz işe girmek için yani çalışmak istiyoruz. Şunu söyleyeyim size de. Devletimizden güvence gibi bir şey bekliyoruz bu iş için. Ben 3 seneden beri çalışıyorum. Devletimizden bir destek bekliyorum. İŞKUR'dan temizlik işçisi alımı için bekliyorum. Bugün çok kalabalık” dedi.

“Sabahın sekizinden beri buradayım”

Tekrar çalışmak isteyen 53 yaşındaki Şükran Karabacak ise “Sabahın 8'inden beri buradayım. Mecburum çalışmak için. Eşim hasta, bir Bağkur emekliliğim var. Evim kira kendim hastayım. İlaçlar ile vaktimizi geçiriyoruz. Yaşım 53 onun için başvurmak istedim. Bundan önce yıl çalıştım, çok güzel çalıştım. Tekrar çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Engelli Ramazan Dolapçı da "Normal olarak engelli için 36 kişi başvurduk. 4 kişi alınacakmış duyduğuma göre devletimizin destek bekliyoruz. 4 kişiden biri olmak istiyorum tabii, şansımız tutarsa. Sabah 8'den beri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşsizlikten kafayı yiyeceğim”

İşsizlikten güldüğünü kaydeden Ümit Cin, "Vallahi 7.30'tan beri burada bekliyorum. Vallahi işsizlikten kafayı yiyeceğim. Olan ve olmayan her şeye gülüyorum. İşsizlikten gülüyorum yani boş boş kaldım. Hastayım zaten haplarla geziyorum" diye konuştu.

"Yaş sınırının düşürülmesini istiyoruz”

Beraber mülakata gelen Zahide Gökoğlu ve Mürüvvet Avcı ise "Sabah saat 8.30'dan beri bekliyoruz. Temizlikte çalıştım ama sigortam olmadığı için emekli olamıyoruz. Yaş sınırının düşürülmesini istiyoruz. Primimi dolduramıyorum, yaş sınırı olduğundan dolayı alamıyoruz diyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir yol göstermesini istiyorum. Primimizi dolduramıyoruz. 3 seneye ihtiyacımız var” dedi.