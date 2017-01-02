İstanbul’daki hain saldırıda hayatını kaybeden Kaya, toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı hain saldırının acısı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine de düştü. Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Kaya, Taşköprü’de toprağa verildi.

İstanbul’da ailesiyle birlikte oturan ve yılbaşı gecesi biri asker arkadaşı diğeri üniversiteden arkadaşıyla olayın gerçekleştiği gece kulübüne eğlenmeye giden Taşköprü nüfusuna kayıtlı Mustafa Kaya (31), üniversite arkadaşıyla birlikte silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Kaya, memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine getirildi. Merkez Taş Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kurban Tepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. İstanbul’da özel bir gümrük firmasında çalışan Kaya’nın bekar olduğu öğrenildi.

Kaya’nın cenazesine; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan yardımcısı Mehmet Ceylan, “Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırıya maruz kaldık. Hepimiz şunu biliyoruz. Bunlara gücü yetmeyecek inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü bozmaya asla güçleri yetmeyecek. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve ilçe halkına ise başsağlığı diliyorum” dedi.