İtfaiye ve öğrencilerden kedi kurtarma operasyonu

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde okulun yanında otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, öğrencilerin ve itfaiye ekiplerinin çabası sonrası kurtarıldı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde Hazerbey Okulunun yanında bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldi. Kedi sesini duyan öğrenciler, ilk önce kediyi kendileri kurtarmayı denedi. Yavru kedi, öğrencilerin çabasıyla otomobilin motorundan çıkartılamadı. Bunun üzerine öğrenciler, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından yavru kediyi otomobilin motorundan kurtardı.

Bitkin görünen yavru kedi, öğrenciler tarafından temizlendikten sonra beslendi. Yavru kedi, Hazerbey Tıbbiye Sağlık Lisesinden bir öğrenci tarafından sahiplendi.