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04 Eylül 2018 19:30

İyi Parti Kastamonu İl Teşkilatı istifa etti

İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sertlek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Kastamonu İl Teşkilatı istifa etti

04 Eylül 2018 19:30


İyi Parti Kastamonu İl Teşkilatı, Parti Genel Merkezinin 81 il başkanı ve yönetimine bulunduğu istifa tavsiyesine üzerine istifa etti.


Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Başkanı Ahmet Sertlek, “Genel Merkezimiz, doğru gerekçelerle 81 il yönetimine istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldı. Bu karar, teşkilatların yeniden yapılanması, yeni isimlerin yönetimlere kazandırılması ve yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünen yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle teşkilatların boşalmasının önüne geçmeye yöneliktir. Yeni kurulacak yönetimlerde, yerel seçimlerde aday olmayı düşünen arkadaşlarımız olmayacaktır. Kastamonu İl Başkanlığı olarak, genel merkezimizin 81 İl yönetimine bulunduğu tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunuyoruz. Şahsi nedenlerden dolayı İyi Parti Kastamonu İl yönetimini yeniden kurma görevini almayacağım. Partimin bir neferi olarak İyi Türkiye sevdasına hizmet etmeye devam edeceğim. Partimizin zorlu kuruluş süreci ve çok zor şartlar altında girmiş olduğu 24 Haziran seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte özverili çalışmalar gerçekleştirdik. İftiralara ve ithamlara uğradık. Ama İyi Parti’nin Kastamonu’da bir karşılık bulmasını sağladık. Bu vesileyle kader birliği yaptığımız bütün partililerimize bir defa daha gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki partimiz bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi.




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