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17 Ağustos 2018 13:49

Jandarma ekiplerinden bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Jandarma ekiplerinden bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

17 Ağustos 2018 13:49

Operasyonda 3 kilo 100 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, Osmanlı dönemine ait sikke ve av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Cide ilçesi Kuşkayası köyü Mutça Mahallesi’nde ikamet eden Kenan S.’nin evine operasyon düzenlendi.


Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 kilo 100 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, Osmanlı dönemine ait sikke ve av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Kenan S.’yi uyuşturucu madde ekmek ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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