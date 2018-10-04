Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu köyü ile Taşköprü'de ilçe merkezinde iki farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 680 gram kubar esrar, 110 adet uyuşturucu hap (ecstacy), 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.