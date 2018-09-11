Jandarma, sırtında odun taşıyan yaşlı kadına yardım etti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alandan topladığı sırtında taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde ormanlık alandan odun toplayarak sırtında odunlarla birlikte evine yürüdüğü esnada devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadına rastladı. 80 yaşında olduğu ismi açıklanmayan yaşlı kadının sırtında odunları gören jandarma ekipleri, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Yaşlı kadının sırtından odunları alan jandarma ekipleri, odunlarla birlikte yaşlı kadını araçlarına bindirerek evine kadar bıraktı.

Jandarma ekiplerinin bu hareketi köylüler tarafından büyük takdir topladı. Sosyal medyada bu ana ait çekilen fotoğraflın paylaşılması üzerine binlerce yorumla yapıldı. Yorumlarda şu ifadelere yer verildi:

“İyi günde kötü günde her daim yanımızda olan güvencemiz asayiş jandarma komutanlarımız asayiş için köylerimize giderken elinde bastonu, sırtında kışlık yakacak odunu ile ağır ağır yürürken iki büklüm olmuş ak saçlı bir ninemizi görür. Jandarma aracından inen ekiplerimiz ninenin sırtından yükü alırlar evinin sıcak yuvasının kapısına kadar götürürler. Ninemizin duasını alırlar. Bizim güvencemiz Jandarmamıza sonsuz teşekkürler. Ekiplerimiz daima hazır, her zaman hazır.”