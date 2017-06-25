Jandarma trafik ekiplerinden emniyet kemeri uygulaması

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı süresince Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde bulunan yollar üzerinde en çok meydana gelen kaza noktalarında trafik uygulamasına başlandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında özellikle emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulunarak, bu konu hakkında sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Başbakanlık Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarına karşı vatandaşlara seyahat esnasında arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanımı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirmek amacıyla broşürler hazırlayan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde en çok kazaların yaşandığı noktaları tespit ederek Ramazan Bayramı süresince olabilecek kazaların önüne geçmek için önlemlerini arttırdı.

Kastamonu’nun il geneli yollarında vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak önlemler kapsamında, sürücü ve şoförlerin özellikle kullandıkları araçlarda bulunan yolcularında emniyet kemerlerini kullanmaları ve bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlamak için araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda emniyet kemeri takılmayanlar uyarılarak emniyet kemerleri takılması sağlandı. Ardından ekipler, sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirerek, emniyet kemeri kullanımı ile ilgili broşür verdi. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından uçun yola çıkan sürücüler, uyku ve yorgunluğa karşı araçlarından indirilerek dinlendirilmeleri sağlandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce vatandaşların güvenli seyahat etmeleri amacıyla kontrollerin Ramazan Bayramı sürecince devam edileceği belirtildi.