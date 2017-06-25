Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 08:49

Jandarma trafik ekiplerinden emniyet kemeri uygulaması

Kastamonu’da Jandarma Trafik Timi tarafından Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Jandarma trafik ekiplerinden emniyet kemeri uygulaması

25 Haziran 2017 08:49


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı süresince Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde bulunan yollar üzerinde en çok meydana gelen kaza noktalarında trafik uygulamasına başlandı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında özellikle emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulunarak, bu konu hakkında sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.


Başbakanlık Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarına karşı vatandaşlara seyahat esnasında arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanımı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirmek amacıyla broşürler hazırlayan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde en çok kazaların yaşandığı noktaları tespit ederek Ramazan Bayramı süresince olabilecek kazaların önüne geçmek için önlemlerini arttırdı.


Kastamonu’nun il geneli yollarında vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak önlemler kapsamında, sürücü ve şoförlerin özellikle kullandıkları araçlarda bulunan yolcularında emniyet kemerlerini kullanmaları ve bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlamak için araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda emniyet kemeri takılmayanlar uyarılarak emniyet kemerleri takılması sağlandı. Ardından ekipler, sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirerek, emniyet kemeri kullanımı ile ilgili broşür verdi. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından uçun yola çıkan sürücüler, uyku ve yorgunluğa karşı araçlarından indirilerek dinlendirilmeleri sağlandı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce vatandaşların güvenli seyahat etmeleri amacıyla kontrollerin Ramazan Bayramı sürecince devam edileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
28
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    28°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:42
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:59
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:30
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!