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Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu Köyünde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 6 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ve mermiler ele geçirdi. Jandarma ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı olayı ile ilgili şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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