Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu Köyünde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 6 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ve mermiler ele geçirdi. Jandarma ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı olayı ile ilgili şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.