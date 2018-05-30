Kadın Girişimciler Kooperatifi için ilk adım atıldı

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Murat Demir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt ve Ticaret İl Müdürü Sefa Özata’nın da bulunduğu iftarda Kastamonu Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin kurulması adına ilk istişare gerçekleştirildi.

İftar sonrası konuşan Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın girişimci kadınlara ve üretime çok önem verdiğini belirterek, “Sayın Başkanımız bizlerle irtibata geçerek kadın girişimcilerimize destek olmak adına bir kooperatifin kurulması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda bizler elimizden gelen desteği vereceğiz. Kooperatif üretimi destekleyeceği gibi pazarlama konusunda da bayanlarımıza yardımcı olacak” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt ise, kooperatifçilik ile ilgili bilgiler verdi. Kooperatife ülkenin ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozkurt, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Ticaret İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, amaçlarının somut adım atarak girişimci bayanlara en üst seviyede destek vermek olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını da sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, girişimci bayanlara seslenerek, “Sizler azimli ve çalışkan olursanız bizler ciddi manada destek sağlayacağız. Kurulacak kooperatif ile bugün kadın girişimcilerimiz bir çok alanda öncü olabilirler. Ürünler üreterek, hızla satabilirler. Bizler geçtiğimiz ay içerisinde girişimci kadınlarımıza Mikro Kredi desteği sağladık. Üreten kadınlarımızın daima destekçisiyiz. Bu doğrultuda üretimi arttırmak ve pazardan en iyi payı alabilmek adına kooperatif şart” ifadelerini kullandı.

Acem Hanı’nın Gastronomi Han olarak projelendirildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun 812 çeşit ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu ürünlerimizin üretilmesi ve tanıtılması gerekiyor. Bugün 812 çeşit yemeğin sadece 10’unu sayabiliriz. Ama bu zenginliğimizin tamamının üretilebildiği bir yerin şehrimize katacağı katkı bence bambaşka olacaktır. Bu işinde kooperatif öncülüğünde olabileceği düşüncesindeyim. Ürettiğimiz ürünlerin değerini bulabilmesi adına kooperatif kurmamız gerekli. Bakanlığımız da konuya ciddi destek sağlayacaktır. Bizlerde gereken neyse yapacağız. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili daha geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz”

İşgücüne kadınları kazandırmanın öneminden bahseden AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise, gerçekleştirilen toplantının şehrimiz adına mutluluk verici olduğunu belirterek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti. Kadın girişimcilerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasının çok önemli olduğunun da altını çizen Demir, “Hayata geçirilecek bir kooperatif beraberinde vizyonda kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Beypazarı’nın küçük bir yer olduğunu ancak yöresel ürünleriyle önemli bir ekonomik gelir elde ettiğini belirterek sözlerine başlayan Milletvekili Hakkı Köylü, “Kastamonu’muzda daha fazla ürün çeşitliliği var. Burada Beypazarı düzeninin daha iyisini kurabiliriz. Kooperatif burada çok önemli. Kadınlarımızın iş hayatında olabilmeleri adına hükümetimiz ciddi teşvikler ve katkılar verdi. Belediyemiz de bu doğrultuda sizlere ciddi destekler verdi ve verecektir. Ürünlerin satılabilmesi adına bir çarşı hazırlığı da olduğunu biliyorum. Bu projeler birliktelik içerisinde hayata geçtiğinde şehrimize ve sizlere katacağı değer bir başka olacaktır. Bu anlamlı programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İftar sonrası gerçekleştirilen toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanı Melike Davaslı Okçu’nun gerçekleştirdiği kooperatifçilik sunumunun ardından sona erdi.