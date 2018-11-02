Kadınlar Kooperatifi, Kastamonu'nun önemli bir noktası olacak

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kadınlar Kooperatifinin Kastamonu'nun önemli bir noktası haline geleceğini kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda öneriye sunulan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantının en önemli maddesi olan Kadın Kooperatifinin kurulmasıyla ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, projenin Kastamonu için olduğunu belirtti.

“İnanıyorum ki Kastamonu'nun gelecekteki en iyi projelerinden”

Belediye Meclisi toplantısında Sınırlı Sorumlu Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimci İşletme Kooperatifinin kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Yeni bir kadın kooperatifi kuruyoruz. Üretime yönelik işler zorundayız. İnanıyorum ki Kastamonu'nun gelecekteki en iyi projelerinden birisi kadınlara ait yapmış olduğumuz bu kooperatif burada özellikle bundan öncede belediye meclisimizde bir karar almıştık. İsrafı önleme vakfı ile birlikte evlerinde yöresel işler yapan hanımlarımıza kredi vermiştik. Tabi bu kredilerle yapılan mal ve mamulleri satımı söz konusuydu. Onun içinde kooperatifimizi kuruyoruz. İnanıyorum ki bu kooperatif aracılığıyla evinde el işi ve yöresel ürünleri yapan hanımlarımızdan alarak direkt üreticiden tüketiciye aktarılacak olan bir kooperatif kuruyoruz. Yani şehirde üretim faaliyetini başlatmış oluyoruz” dedi.

“Aracı olmadan üreticiden tüketiciye mamul ulaşacak”

Bu projeyi benimsediğini ve üzerinde epeyce çalıştığını ifade eden Başkan Babaş, “Ben bunu çok ciddiye aldım ve epeyden beri üstünde çalıştığım bir projeydi. Yer olarak ta Aşıklar Konağı var. Akmescit Mahallesinde oradaki katlı konakta da oradaki bürolarının sağladık. Tabi satış yerleri olarak ta şehrin iki, üç noktasında belediyemize ait yerlerde satış noktaları kurarak ve bu kooperatife kiralayarak bu ürünleri satılmasını sağlayacağız. Ayrıca tabii ki hanımlarımızın evlerinde yaptığı ürünleri internet üzerinden de satma imkanına kavuşturacağız. Yani direkt aracı olmadan üreticiden tüketiciye bu mamul ulaşacak ve ev hanımlarımız evinde iş yapan hanımlarımız, girişimcilerimiz hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında Kastamonu Belediyesinin kullanmadığı bir çöp kamyonu karşılıklı anlaşma yapılarak Hanönü Belediye Başkanlığına satışının yapılabilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bir diğer konu ise kadastro için bilirkişi seçimi yapıldı. Candaroğulları Mahallesinden 40 yaşın üzerinde muhtarla birlikte tespit edildi. Tespit edilen kişiler, oy birliğiyle Kadastro Bilirkişisi olarak kabul edildi. Meclis toplantısı daha sonra sona erdi.