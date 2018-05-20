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20 Mayıs 2018 17:07

Kaleden, Kuleye yolculuk için geri sayım başladı

Kamuoyu tarafından ‘Çılgın Proje’ olarak adlandırılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın tarihi Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi’ni gökyüzünden birbirine bağlayacak olan Teleferik Projesi’nde sona yaklaşılıyor.

Kaleden, Kuleye yolculuk için geri sayım başladı

20 Mayıs 2018 17:07


Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü Teleferik Projesi’nin ayaklarını oluşturacak olan taşıyıcı direklerin montaj ve dikim işlemleri başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun her alanda gelişmesi ve ilgi odağı olabilmesi adına atılacak adımların ve yapılacak projelerin devam edeceğini iletti.


Teleferik projesinin bu yıl içerisinde hizmete gireceğini de dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Burada hummalı bir çalışma yapılıyor. Taşıyıcı direklerin montaj ve dev teleferik ayakları dikilmeye başladı. İnşallah çalışmalar bu yıl içerisinde bitecek ve teleferik hattımız faaliyete geçecek. Burada amacımız oluşturacağımız turizm bölgesini çeşitli projelerle desteklemek ve şehrimize olan ilgiyi arttırmak. Teleferik Projemiz tarihi projelerimizi destekleyecek projelerden bir tanesi. Proje tamamlandığında hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz Tarihi Kastamonu’yu gök yüzünden seyretme imkanı bulacaklar. Turistler ve hemşehrilerimiz tarihi Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında 5 dakikalık seyrine doyum olmayacağına inandığım bir yolculuk gerçekleştirecekler” diye konuştu.


Proje kapsamında bin 40 metre uzunluğunda 6 kişilik Sabit Kleminli Grup Gondol teleferik hattı kurulumu gerçekleştiriliyor. Teleferik projesi faaliyete geçtiğinde günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak.




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