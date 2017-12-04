Malkoç, Türkiye’ye dört bir yandan saldırı gerçekleştirildiğini ama Türkiye ile boşuna uğraştıklarını kaydetti.

Kastamonu Üniversitesinin Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 akademik yıl açılışına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kastamonu’nun Türkiye’nin müstesna illerinden birisi olduğunu belirterek, “Her bölgenin kendine göre özelliği var, yalnız Kastamonu’nun özelliği farklı. Burası bir sahabe kentidir. Sahabe demek Peygamber Efendimize komşu demektir. Kastamonu’ya manevi değer veren yüksek şahsiyetler bu ilden yetişmiş. Bu yüzden Kastamonu’da olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Kastamonu’yu gezme fırsatım oldu. Milli mücadeleye büyük katkılar sağlayan bu şehrin değerlerini yakından gördüm. Milli mücadelenin önemini iyi bilmezsek dünümüzü anlayıp, yarınımızı iyi göremeyiz” dedi.

Kamu Denetçi Kurumunu Türkiye genelinde duyanların oranının yüzde 15 civarında olduğunu belirten Malkoç, “Haksızlığa uğradığını düşünüyorsa mahkemeye gitmeden önce bizlere müracaat edecek. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerini denetleyen bir kurumuz. Bilinmediği için çok fazla bugüne kadar değerlendirilmedi. Ama tanındıkça seviliyor, sevildikçe de bize yapılan müracaatlar artıyor. 2016 yılında 5 bin 517 olan müracaat, 2017 yılında Kasım ayı sonu itibariyle 15 bin arttı. Bunun sebebi daha çok tanınmaya başladığımız için” dedi.

Osmanlı Sarayı’ndan 600 yıl boyunca bu asil milletin dünyaya hükmettiğini ifade eden Malkoç, “Bunları adaletle yönetmiştir. Onun için önemli bizim tarihimiz” diye konuştu.

Öğrencilere sosyal medya uyarısı

Dünyada en başarılı 100 üniversite arasına Türkiye’den de üniversite girmesi gerektiğine işaret eden Malkoç, “Bir tane Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü alması yetmiyor, onlarca Aziz Sancar’ın çıkması gerekiyor. Bir insan ne aradığını bilirse onu bulur ve başarılı olur. Bir hedefi yoksa suyun üzerindeki yaprak gibidir, sallanır gider. Eğer bildiğiniz yabancı dil var ise bir tane daha ilave edin ona. Hele dil bilmiyorsanız Türkçe’nin dışında başka yabancı bir dil bilmiyorsanız durumunuzu ve zamanınızı yeniden gözden geçirin. Ülkemizde 7 milyon 250 bin üniversitede okuyan öğrenci var. Bu her yıl ortalama 900 bin öğrencinin mezun olması demektir. Bu yüzden mezun olduğunuzda Türkiye’de mezun olan 1 milyon öğrenci ile işe girmek için yarışacaksınız. Eğer bir yabancı dil biliyorsanız yarışacağınız öğrenci sayısı 100 bine kadar düşer. İki tane biliyorsanız 50 bine düşer. Zamanımız yok, nereden yabancı dili öğreneceğiz demeyin. Sosyal medyaya ayırdığınız zamandan dörtte birini bu işlere ayırırsanız bunu başarırsınız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye dört bir yandan saldırıyorlar ama boşuna uğraşıyorlar”

Türkiye’ye her yerden saldırı olduğunu hatırlatan Malkoç, “ABD, uzaktan gelip Suriye’ye 4 bin tır dolusu silah verdi. Aklınıza gelen gelmeyen bizimle uğraşıyor. Niye bizimle uğraşıyorlar biliyor musunuz? Tarih boyunca medeniyete ve dünyaya yön veren birkaç tane millet vardır. Diğerleri o büyük milletlerin arkasından gitmiştir. İşte tarihe yön veren milletlerin başında Türk milleti gelir. Bizim milletimiz geliyor. Onun için bizimle uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin artık kendisine geldiğini ve tarihiyle buluştuğunu vurgulayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Bu millet kültürüyle tanışıyor. Bu millet diniyle imanıyla yeniden buluşuyor” dedi.

“ABD, güçlü bir devlet değil aciz bir devlettir”

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden de bahseden Malkoç, “İnebolu ile Ankara arasındaki o milli mücadeleyi bilmeyenler Türkiye’nin 2023 hedefini kavrayamaz. Malazgirt Meydan Muhaberesi’ni bilmeyenler Türkiye’nin 2071 hedefini kavrayamaz. İstanbul’un fethini bilmeyenler 2053 hedefini kavrayamaz. Türkiye açık ve net. Belki süper güç değiliz ama adam gibi bir devletiz. Büyük ve güçlü bir devletiz. ABD belki de süper bir devlet ama güçlü devlet değil, aciz bir devlettir. Güçlü devlet olmak ayrı bir şey, aciz devlet olmak ayrı bir şey. Güçlü devlet, hukuka uyan devlettir. Adalete riayet eden devlettir. Uluslararası hukuka uyan devlettir. ABD, güçlü devlet olsa bir avuç eşkıyaya, PKK’ya, PYD’ye silah verir mi? Çetecilerle iş birliği yapar mı? Onlarla iş tutar mı? Şunu unutuyorlar. ABD kurulalı 250 yıl falan oldu. Yahu sizin kuruluşunuz daha 250 yıl oldu. Bizim gerileme ve çökmemiz sadece 350 yıl sürdü. Ama yeniden diriliyoruz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

Bu coğrafyada onların gelip geçici olduğunu söyleyen Malkoç, “Ama biz, 1071 yılında buralara girmişiz. 1000 yıla rağmen bu coğrafyadayız. Bedelini de ödemişiz. Şehit kanlarıyla ödemişiz. İnşallah kıyamete kadar da bu coğrafyada bu millet kalacaktır” dedi.

DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle Türkiye’nin tek başına mücadele verdiğini ifade eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DEAŞ, tek başına dünyanın başına bela oldu. PKK, 40 yıl oldu hala bitmedi. FETÖ, dünyanın en aşağılık örgütüdür. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da 3 milyon 500 bin Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Evi yıkılmış, annesi babası ölmüş, kardeşi ölmüş, kan görmüş, gözyaşı ile yoğrulmuş Suriye halkı, ülkesinden kaçıp Türkiye’ye sığınmıştır. 3,5 milyon Suriyeli, dünyadaki Birleşmiş Milletlere kayıtlı 60 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu millet bağrını açtı onlara. Çünkü biz, 1. Dünya Savaşı’nda zulmün ne olduğunu gördük, vatansızlığın ne olduğunu gördük.”

“Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kastamonu’nun adının önerilmesi hepimizi heyecanlandırdı”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de, “Kastamonu Üniversitesinin aldığı mesafeyi tüm Kastamonulular biliyor. 2006 yılında kurulan üniversitemiz 2011 yılına kadar pek mesafe alınmadığını biliyoruz. Ama 2011 yılından bu tarafa hem öğrenci sayısı hem üniversitenin yaptığı faaliyetler ile güzel günleri yaşadık. Kastamonu tarihi, kültürel ve medeniyet kenti. Turizm anlamında Kastamonu’nun dünyaya açılması için belli çabalarımız vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kastamonu’nun adını önermesi hepimizi heyecanlandırdı. Yıl boyu yapacağımız etkinliklerle başkentliği temsil edeceğiz” dedi.

“45 farklı ülkeden 2 bin öğrenciyi Kastamonu’da ağırlıyoruz”

45 farklı ülkeden 2 bin 161 yabancı öğrenciyi Kastamonu’da ağırladıklarını belirten Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da, “Üniversitemiz 13 fakülte, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 21 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yıl aramıza katılan talebelerimiz ile toplam talebe sayımız 29 bin 360 oldu. Bunun 2 bin 161’i 45 farklı ülkeden milletlerarası talebelerdir. Şu an 338 öğretim üyesi ve toplamda 767 olan öğretim elemanı ile akademik kadromuzu her yıl daha da güçlendirmek arzusundayız” şeklinde konuştu.

“22 milyon liralık FİBA onaylı spor kompleksimizin temelini attık”

Akademik yıl açılışı ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ve Spor Kompleksinin temelini attıklarını söyleyen Rektör Aydın, “Toplam 10 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine tesis edilecek olan spor kompleksimiz bünyesinde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek profesyonellikte, yaklaşık 300 seyirci kapasiteli yarı olimpik bir yüzme havuzu mevcuttur. Kompleksimizde ayrıca 800 seyirci kapasiteli çift taraflı tribüne sahip, FIBA onaylı, uluslararası basketbol ve voleybol müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir kapalı spor salonunu da tesis ediyoruz. Bunlarla birlikte 4 kulvarlı bowling salonu, trambolin, badminton, masa tenisi gibi çeşitli spor dallarına imkân sağlayacak iki adet antrenman salonu ve bir adet çok amaçlı salon da bu muazzam spor kompleksimiz içinde yer alacaktır. Kompleksin dış bölümünde ise ikişer adet voleybol sahası, futbol sahası, tenis kortu, genel olarak tesisin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede açık otopark alanları yer alacaktır. İnşallah 2018 yılında inşaatı en kısa sürede tamamlanıp hizmete açıldığında spor kompleksi sadece üniversitemizin değil, Kastamonumuzun da yüz akı bir tesis olacaktır” ifadelerini kullandı.

Spor kompleksinin yanı sıra toplam 10 bin 350 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin de temelini attıklarını aktaran Rektör Aydın, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 150 kişi kapasiteli iki adet amfi, 110 kişilik bir adet, 80 kişilik iki adet, 60 kişilik yedi adet, 45 kişilik üç adet derslik, iki adet bilgisayar laboratuvarı ve 11 adet seminer odası mevcuttur. Ayrıca fakülte binamızda 60 adet öğretim elemanı odası, yönetim kurulu odası, dekan, dekan yardımcıları odaları ve ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede idari personel odası yer alacaktır. Binada öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 300 metrekare büyüklüğünde bir de kantin olacaktır.”

Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden oluşan sepet hediye etti. Ardından Kastamonu Üniversitesi Kampüsü içerisinde 2018 yılında tamamlanması planlanan 22 milyon liralık spor kompleksi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.