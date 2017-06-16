Karadeniz’de hortum

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi açıklarında Karadeniz’de oluşan hortum paniğe sebep oldu. Batı Karadeniz sahilinde hissedilen hortum görenleri şaşkına uğrattı. İnebolu’da deniz açıklarında görülen hortum, Sinop’un Türkeli ilçesi ile sırasıyla Çatalzeytin, Abana, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinden de izlenebildi. Bir anda denizin üzerinde hortumun görülmesi heyecana sebep oldu. Denizde balık yakalayan tekneler üzerlerine gelen hortumu görünce kaçmak zorunda kaldılar. Sahil boyunda araçları ile seyir halinde gezenler görüntü yakalamak için cep telefonlarına sarıldılar. Kısa süreliğine paniğe neden olan hortum, deniz üzerinde bir süre sonra kayboldu.