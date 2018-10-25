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Kardeşini öldüren cinayet şüphelisi: “Benim, bir suçum yok. Biz, bunu bilerek mi yaptık” dedi.

Kastamonu’da tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi, adliye çıkışında “Benim bir suçum yok, biz bunu bilerek mi yaptık” dedi.

Kastamonu'da tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi, adliye çıkışında “Benim bir suçum yok, biz bunu bilerek mi yaptık” dedi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Akçataş Köyünde ikamet eden Murat Şahanoğlu (25) ile kardeşi Hasan Şahanoğlu (22), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Şahanoğlu, tüfekle ağabeyi Murat Şahanoğlu'nu vurarak öldürdü. Olayın ardından Hasan Şahanoğlu, jandarmayı arayarak ağabeyinin intihar ettiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Murat Şahanoğlu'nun vurulduğunu tespit etti. İhbarda bulunan ve ifadesi alınan Hasan Şahanoğlu, jandarma ekiplerine cinayeti kendisinin işlediğini kaydetti.


“Benim, bir suçum yok. Biz, bunu bilerek mi yaptık”


Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Hasan Şahanoğlu'nu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Hasan Şahanoğlu, adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının ‘Neden yaptınız' sorusuna ‘Hiç bilerek yapılır mı efendim' şeklinde cevap verdi.


Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Şahanoğlu, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında bekleyen basın mensubuna ‘Niye çekiyorsun abi. Benim, bir suçum yok. Biz, bunu bilerek mi yaptık' şeklinde tepki gösterdi.


Hasan Şahanoğlu, jandarma ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.


Cinayet şüphelisinin, ağabeyi ile sık sık tartıştıkları iddia edildi


Öte yandan cinayet şüphelisi Hasan Şahanoğlu'nun, ağabeyiyle sık sık tartıştığı iddia edildi. Olay günü ağabeyi Murat'ın tüfekle Hasan'ın üzerine yürüdüğü, Hasan'ın da tüfeği ağabeyinin elinden alarak yaşanan boğuşma sırasında kafasından vurduğu öğrenildi. Hasan Şahanoğlu'nun olayın ardından ihbarda bulunarak jandarma ekiplerine ağabeyinin intihar ettiğini söylediği belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gittiğinde Hasan Şahanoğlu'nun akrabalarını aradığını ve ağabeyinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının dikkati sonucu Hasan'ın, ağabeyi Murat'ı vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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