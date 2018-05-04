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04 Mayıs 2018 17:36

Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

04 Mayıs 2018 17:36


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük Köyü mevkiinde İlker Ö. yönetimindeki 57 DV 820 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Taşköprü Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli Metin Karlık’a çarptı. Metin Varlık olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karlık’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Taşköprü Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli Metin Karlık’ı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Metin Karlık, memleketi Amasya’da toprağa verilecek.




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