KASİAD Yönetimi Kurulu, Taşköprü ilçesini ziyaret etti

Kastamonu'da KASİAD tarafından gerçekleştirilen 1. Kastamonu İş Dünyası Zirvesi'ne katılmak üzere şehre gelen KASİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Ayhan Arslan öncülüğünde Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar ve Yönetim Kurul Üyeleri, Taşköprü ilçesini ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın davetlisi olarak ilçeye gelen KASİAD heyeti, ilk olarak Taşköprü Kent Tarihi Müzesi ve Pompeiopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ardından alt yapı çalışması hızlı bir şekilde devam eden Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi alanını ziyaret eden sanayiciler, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Pompeipolis'in yeryüzüne çıkması ile ilçenin turizm kaynağı olacağını dile getiren KASİAD Başkanı Ayhan Aslan, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen, Taşköprü Kent Tarihi Müzesi'nin de görülmeye değer olduğunu belirterek, alt yapı çalışması devam eden Taşköprü OSB'de yürütülen çalışmaların ve projenin takdire şayan olduğunu ve gelecek adına Taşköprü OSB'nin büyük umut vaat ettiğini ifade etti.

Taşköprü'nün sarımsağının önemini belirten Aslan, Taşköprü Sarımsağının dünyada önemli bir konumda olduğunu ve 77 derde deva değil, 1000 derde deva olarak bilindiğini belirterek Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ilçede yaptığı öncü ve başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ettiler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, “Her bir üyesi Kastamonu ilimiz için ayrı bir değer olan Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin değerli Başkanı Ayhan Aslan başta olmak üzere tüm yönetim ve üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürü bir borç biliyorum. Tarihi zenginlikleriyle ve Dünyaca ünlü olan Taşköprü Sarımsağının her derde deva olduğu biliyoruz. Taşköprü Organize Sanayinin alt yapı ihale yapılarak, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yatırımcıların göz bebeği olacağına inandığımız Taşköprü OSB'nin de hem iş imkanı hem de yatırım bazında ilçemize ve ilimize ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.