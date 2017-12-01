Ülke gündeminin üst sıralarında yer almaya devam eden milli otomobil fabrikası ve fabrikanın nereye kurulacağı konusu Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Meclis Toplantısının da gündeminde yer aldı. Kastamonu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda İlçe Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen KASMİB Meclis Toplantısında dile getirilen yerli Otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulması konusu birlik tarafından da tam destek gördü. Konuyla ilgili olarak birlik adına açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı ve KASMİB Başkanı Tahsin Babaş, "Yerli Otomobil Fabrikasının Kastamonu’ya kurulması konusunda çok duyarlıyız. Bu konuyu hayal olarak ifade ediyorlar. Hayal etmeden, talep etmeden bu iş olmaz. Biz bu konuda kamuoyu oluşturduk. 20 Belediye daha bakanlıktan talepte bulunmuş. Şimdi onlar da mı hayalci? Bu konuda birlik ve beraberlik içerinde hareket edip istemek lazım" diye konuştu.

“Hiçbir yarışın kazananı yarış bitmeden belli olmaz”

Gelecek hafta detaylı bir fizibilite çalışması ile Bakanlığın kapısını tekrar çalacaklarını dile getiren Babaş, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza gelecek hafta detaylı fizibilite çalışmamızı sunacağız. Şuan için Otomobil fabrikasına hemen yer aranmıyor. Önce 1-1,5 yıl gibi bir süre modülleme üzerinde çalışılacak. Ama biz şimdiden bu yarışın içerisindeyiz. Hiçbir yarışın kazananı da yarış bitmeden belli olmaz. KASMİB olarak da otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulması noktasında her türlü desteği vereceğimizi bildiriyoruz" dedi.

“Teklifin ve talebinin ciddiliğini ortaya koyacaksın”

Kastamonu’nun yerli Otomobil fabrikasını geçmişiyle ve kahramanlıkları ile de hak ettiğini söyleyen Başkan Babaş, bu konuda asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

Babaş, "Bizim bu konuda şehir olarak topyekun hareket etmemiz gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları, odalar, esnaf, halk bu işin üzerine düşmeli. Fabrikanın Kastamonu’ya gelmesi için şehir olarak neler sunduğumuz önemli. Mesela diyeceksin ki şu kadar araç alırım, alışverişte şu kadar indirim yaparım, ucuza taşıma işini yaparım, ekmeğini ucuza veririm. Fırıncı, kasap, taşımacı, hammaddeci herkes elini taşın altına sokacak. Bu şekilde de teklifin ve talebinin ciddiliğini ortaya koyacaksın. Böyle toplumsal bir duyarlılık da olursa bu iş olur. Herkesin çorbada tuzu olursa sıkıntı çekmeyiz" ifadelerini kullandı.

İlçe Belediye Başkanları da konuyla ilgili görüşlerini bildirerek ilçeler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.