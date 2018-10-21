Kastamonu Ahşap Fuarı'na katılan firmalar, yüzde 93 memnun kaldı

Türkiye'de ahşap ürünleri alanında düzenlenen ilk fuar organizasyonlarından olan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı'na katılan firmalar, fuardan oldukça memnun ayrıldı. Fuar sonrası uygulanan ankete katılan firmaların memnuniyet düzeyi önceki yıllara göre yüzde 67 artarak, yüzde 93 oranına ulaştı.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilen 8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda, ahşap ürünleri, mobilya ve dekorasyon, ahşap kaplama paneli, levha ve kapı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kastamonu ve ilçelerinin yanında, İstanbul, Ankara gibi kentlerden gelen sektör temsilcileri ile ahşap meraklıları tarafından ziyaret edilen fuar sonrasında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından stantlı katılımcılara yönelik bir memnuniyet anketi düzenlendi. Fuara katılan 49 firma temsilcisi ile yapılan ankette, yeni iş bağlantıları, hedef müşterilerle buluşma, sipariş alma, satış hacmi, fuar tanıtım çalışmaları, fuar organizasyonu ve fuardan genel memnuniyet düzeyine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi.

Uygulanan anket sonuçlarına göre Kastamonu Ahşap Fuarı'nın, katılımcı firmaların beklentilerini karşıladığını ortaya koydu. Buna göre firmaların yüzde 91'i fuar kapsamında kurduğu yeni iş bağlantılarından, yüzde 85'i ise hedef müşterileri ile buluşma noktası olarak fuardan memnun olduklarını belirtti. Firmaların sipariş ve satış hacmine ilişkin verilerine bakıldığında, sipariş ve ön sipariş almada memnuniyet düzeyi yüzde 69'a ulaşırken, satış hacmi tutarı memnuniyetinin ise yüzde 55'e yükseldiği görüldü. Fuara katılan firmaların yaklaşık yüzde 20'sinin ise fuardan sıcak satış beklentilerinin olmadığı ve ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara katıldıklarını açıkladı.

Fuarın ziyaretçi sayısı ve şehirde yaşanan hareketlilik dikkate alındığında ise kent tanıtımına önemli ölçüde katkı sağladığı ortaya çıktı. Fuar öncesi ve sürecinde yürütülen planlı tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği değerlendirilmekte olup, bu durum kendisini tanıtım çalışmalarına yönelik memnuniyet düzeylerindeki artışlarda da gösterdi. Bir önceki yıl yüzde 7 olan memnuniyet düzeyi, bu yılki fuar sonrasında 10 kat artışla yüzde 70'e yaklaştı. Ankete katılan firmaların genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında da yüksek bir memnuniyet düzeyi olan yüzde 93 oranına yükseldi. Aynı oran geçtiğimiz yıl ise yüzde 26 olarak gerçekleşmişti.