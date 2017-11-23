Kastamonu Akbük Barajı ile 5 bin 680 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Baraj tamamlandığında 5 bin 680 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Tosya sınırları içerisinde yapımı devam eden Akbük Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde temelden 62 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Barajda depolanacak su ile 5 bin 860 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak. Ayrıca, baraj inşaatında enerji nakil hattı ve telekom hattı deplasesi tamamlanmış olup, dolusavakile gövde sıyırma kazıları halihazırda devam ediyor. 33 milyon TL yatırım bedelli Akbük Barajı’nda çalışmalar neticesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 16’ya ulaştı.

Milli ekonomiye 4 milyon 253 bin TL katkı

Çalışmaların hızla devam ettiği Akbük Barajı’nı 2019 yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Baraj inşaatı da diğer işlerimiz gibi hızla ilerliyor. Akbük Barajını hizmete aldığımızda bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız ve milli ekonomiye yılda 4 milyon 253 bin TL katkı sağlayacağız. Bu tür projelerle çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.