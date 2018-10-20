Kastamonu Barosunda “Özgür Demir” dönemi

Kastamonu Barosu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonucunda yeni baro başkanı Av. Özgür Demir oldu. Yeni baro başkanı Özgür Demir, seçimi 78 oy ile kazandı.

Kastamonu Barosu'nun 36. Olağan Genel Kurulu Kastamonu Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Dört adayın yarıştığı Olağan Genel Kurulundaki seçime Av. Mehmet Çiftçi seçime katılmadı. Başkanlık seçiminde Av. Özgür Demir 78 oy, Av. Enver Karaahmet ise 54 oy, Av. Serap Ekmekçi 40 oy, Halil Uluay ise 13 aldı.

2012'den beridir görev yürüttüğünü Kastamonu Baro Başkanlığı görevi yürüttüğünü söyleyen eski baro başkanı Av. Mehmet Çiftçi, “ Görev yapmış olduğum dönem içerisinde her ilk seçildiğimiz ilk gün ve heyecanla çalıştık. Yönümüz adalet ve hukukun üstünlüğü yerimiz ise doğru hak ve haklıların yanı oldu. Her türlü adaletsizliğe karşı daima dik duruşumuzu sağladık. Sorumluluk ve görevimizin ağrılığı bilinciyle hareket ettik. Değerli meslektaşlarımız, genel kurullarımız mesleğimizin sorunlarının konuşulduğu çözüm yollarının arandığı geleceğimizin planlandığı birlikteliğimizin en üst seviyede olduğu şölen havasında geçirdiğimiz demokratik toplantılardır. Adaylıklar bu yolda yapılan yarışlar demokrasinin gereği olup saflarımızı sıklaştırmamıza vesiledir. Şu dönemde safları sıklaştırmaya bir olmaya bütün olmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Seçilecek olan baro başkanı ve genel kurulu baronun 100. Yılını kutlama şerefine nail olacak”

Çiftçi, “Hukuka aykırı olduğuna inandığımız tüm eylemlere karşı durduk. Halktan hiçbir zaman ayrılmadık. Baromuza ulaşan hak ihlallerine karşı olduk. Adaletle erişimi kolaylaştırdık. Herkes için adalet adalet için avukat sloganını gerçek hayatta da uygulamaya çalıştık. Biz biliyor ve inanıyoruz ki: bu çağdaş devlet anlayışında devletin kendini hukuk kuralları ile ilgili sınırlandırması gerekir. Ancak böyle bir devlet için hukuk devleti yakıştırması yapılabilir. Hukuk devletinde yargının tarafsız ve bağımsız olması şarttır. Tarafsız ve bağımsız yargının üç ayağından birisi olan bağımsız ve güçlü savunmadır. Kastamonu Barosu 2020 yılında 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak ülkemizde bu geçmişe sahip baro sayısı çok az. Bugün seçilecek olan baro başkanı ve genel kurulu baronun 100. Yılını kutlama şerefine nail olacak” şeklinde konuştu.

“Avukat haklarının müdafaasına daha fazla zaman ayıracağıma söz veriyorum”

78 oy alarak baro başkanlığına seçilen Av. Özgür Demir avukat haklarının müdafaasına daha fazla zaman ayıracağını belirterek, “Baromuzun kurumsal kimliğinin zirveye taşınması için önemli bir vesile olmasını temenni ederim. Olacağına da inancım tamdır. Şöyle ki genel kurulca başkanlık görevine getirilmem halinde avukatlık mesleği ile ilgisi bulunmayan avukatlık mesleğini değil de diğer hususları iştigal konusu yapan komisyonlarımızın enerjimizi daha sömürmesine müsaade etmeyeceğimi bildiriyorum. Bunu açacak olursak en önemli meselesinin avukat haklarının müdafaası meselesinin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla diğer hakların müdafaasına daha az zaman ayırıp avukat haklarının müdafaasına daha fazla zaman ayıracağıma sözünü buradan veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Avukatların görevlerini yaparken hiç kimseye tabi olmadıklarını her zaman cesurca dile getireceğiz”

Yeni Başkan Özgür Demir, “Bilindiği gibi avukat sayısının ve buna paralel olarak iş çeşitliliğinin ve yoğunluğunun artması sebebiyle meslektaşlarımız işlerini yaparken zaman ayırıp zor durumda kalmakta. Bu zorunlulukların ve engellemelerin önlenmesi ve meslektaşlarımızın daha itibarlı ve güvenli bir biçimde mesleği icra edebilmeleri için bazı reaksiyonların baroca hızlı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda özellikle avukat hakları komisyonu yönetim kurulundan da bağımsız çalışabilmesi için gerekli mekanizmanın kurulması ve bu sayede avukata yönelik hal ihlalleri saldırılar benzeri durumlarda doğrudan devreye girmesini sağlanmasını amaçlıyor. Herhangi bir meslektaşımızın işini yaparken karşılaştığı sorunların bizzat bu komisyon tarafından ele alınması anında çözümlenmesi için özverili bir çalışmaya ihtiyaç var. Buradan avukat haklarının başkanlık düzeyinde savunulacağını ve meydana gelen ihlalde avukatın beyanı esas alınarak bu konu çok önemli gerekli girişimlerinin yapılacağının sözünün buradan açık sözlülükle veriyorum. Sürekli üzerinde durduğum bir konuyu dile getireceğim. Avukatların görevlerini yaparken hiç kimseye tabi olmadıklarını her hal ve derecede cesurca dile getireceğiz. Buraya kadar da getirdiğime inanıyorum. Yerine getireceğime buradan söz veriyorum” diye konuştu.