Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlısına sahip çıkmayan toplumların tüm değerlerini kaybedeceğini söyledi.

Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi, Kastamonu’da geniş çaplı yapılan taramanın sonunda Kastamonu Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Yaşlı Bakım Merkezi’nden hizmet alan ihtiyaç sahibi yaşlıların eli ayağı olmaya devam ediyor. Hayırseverlerinde destekleriyle işitme güçlüğü çeken ve yürüme zorluğu yaşayan yaşlılara, Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından işitme cihazı ile tekerlekli sandalye verildi.

Yaşlıların başlarının tacı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Yaşlı Bakım Merkezimizde yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarının yanı sıra ayakta sağlık hizmeti ve psikolojik destekte sağlıyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tespit edip hızla gidermeye çalışıyoruz. Bugün de işitme güçlüğü çeken ve yürüme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza işitme cihazı ile tekerlekli sandalyelerini takdim ettik. Yaşlısına sahip çıkmayan toplumların tüm değerlerini kaybetmeye mahkum olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletine ve milletine büyük hizmetler yapmış ecdadın torunları olarak yaşlılarımıza her daim sahip çıkacağız. Bu doğrultuda büyük bir azimle çalışan personelimi tebrik ediyorum. Hayır, severlerimize ise teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşlı bakım hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren yaşlılar ise, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Sizlerin sayesinde bizlere çok iyi bakıyorlar. Tüm çalışanlar bizlere ailelerinden biri gibi bakıyor. Çok teşekkür ediyoruz” dediler.