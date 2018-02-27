Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Candostları Geçici Hayvan Bakım Evi, Çöpten Elektrik Enerjisi Üretimi ve Avrupa Birliği Entegre Katı Atık Yönetimi Projesiyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu üç projenin yaklaşık toplam yatırım tutarının 60 milyon TL olduğunu ifade etti.

Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden elektrik enerjisi üretilmesiyle ilgili gerçekleştirilen ihale kapsamında 10 yıllığına ihaleyi kazanan firmanın ürettiği elektrik enerjisinden elde ettiği payın yüzde 57,25’ini Mahalli İdareler Birliği’ne aktarılacağını söyleyen Başkan Babaş, “Projeyle ilgili resmi prosedürler firma tarafından sürdürülüyor. Yaptığımız görüşmelere sonucunda firma 15-20 gün içerisinde çalışmalara başlayacak. Bir yıl içerisinde inşallah çöp toplama maliyetini elektrik enerjisinden elde edeceğimiz katkı ile sübvanse edeceğiz. Bugün 19 ilçemizde 6 istasyonumuz bulunuyor. Konteynerler vasıtası ve üç çekiciyle çöplerDevrekani Sarıyonca da bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisimize düzenli olarak getiriliyor. Günlük yaklaşık 220 ton çöp topluyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Biz çöp toplama işini büyük şehir bazında yapıyoruz. Mevcut hesaplamalar yapıldığında çöpten yıllık 8 milyon kw/sa enerji üretilmesi bekleniyor” dedi.

Candostları Geçici Hayvan Bakım Evi projesinde sona gelindi

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi yanında bulunan 12 bin 195 metrekare araziye kurulması planlanan ve il genelini kapsayacak olan Candostları Geçici Hayvan Bakımevi projesinde de sona gelindiğini açıklayan KASMİB Başkanı ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, projenin il genelinde bakıma muhtaç ve rehabilite edilmesi gereken sokak hayvanları için çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’de örnek bir projeyi hayata geçirmek için son rötuşların yapıldığını da belirten Başkan Babaş, 4 milyon TL tutarındaki proje için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan destek isteyeceğini de söyledi. Başkan Babaş, ayrıca kurulacak bu yeni tesiste bakıma muhtaç sokak hayvanlarının gerekli tedavilerinin yapılmasıyla birlikte doğal ortamlarına geri bırakılacağını ifade etti.

Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde çalışmalar sürüyor

Yaklaşık 50 milyon TL maliyetli Avrupa Birliği Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi çalışmalarında sona gelindiğini sözlerine ekleyen Başkan Babaş, eski vahşi çöp depolama merkezlerinin rehabilite edilerek doğaya kazandırılması, sızıntı suyu arıtma tesisi, araç ve ekipman yardımı adına proje çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Başkan Babaş, bu önemli yatırımın en kısa sürede ihaleye çıkacağını belirtti.

Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin güçlendirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Babaş, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin önemli projelere imza attığını ve bundan sonrada atmaya devam edeceğini iletti.