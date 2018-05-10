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10 Mayıs 2018 18:10

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun mimarisi, doğası, tarihi ve mutfağı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne gireceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

10 Mayıs 2018 18:10


İstanbul Atatürk Havalimanı Tadında Anadolu’da gerçekleştirilen Kastamonu Lezzet Günleri’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Gastronomide ülkemizin en iddialı iliyiz ve belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerliyoruz" dedi.


Kastamonu Lezzet Günleri’nin Cuma ve Cumartesi günleri Altunizade Capitol AVM ’de süreceğini kaydeden Belediye Başkanı Babaş, “Tadında Anadolu’nun bünyesinde olduğu BTA ile işbirliği içinde bu projeyi yürütüyoruz. Önümüzdeki ay da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Kastamonu lezzetlerini havayolu yolcularına tattıracağız. Kastamonu mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine girmeyi hak ediyor. Belediye olarak bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bu sayede ilimiz gastronomi turizminden çok daha fazla pay alır hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.


Gastronomi alanındaki tanınırlığın ev kadınlarına iş alanları açacağının altını çizen Belediye Başkanı Babaş, "Kadın girişimciliğine büyük önem veriyoruz. Kadınların ekonomiye olacak katkılarını önemsiyoruz. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere örnek projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.


Her ay farklı içerikte gastronomi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Babaş, bu alandaki etkinlikleri sürdürülebilir bir program içinde devam ettireceklerini kaydederek, "Gastronomiye verdiğimiz emek, kültürel mirası koruma ve yaşatma projemizin bir parçası. Kastamonu mimarisi, doğası, tarihi ve mutfağı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girecek" açıklamasında bulundu.




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