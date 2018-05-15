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15 Mayıs 2018 13:57

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Dereköy Yöresel Ürünler Şirket Temsilcileri Serap Ekmekçi ve Serap Demirci’yi makamında kabul ederek “Kastamonu Lezzet Günleri” etkinliğinde sergiledikleri işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

15 Mayıs 2018 13:57


Başkan Babaş, gastronomide süreklilik arz eden projeler uygulayacaklarını kaydederek, "Tadında Anadolu ile Ankara, İstanbul havalimanları ve Capitol AVM’de gerçekleştirdiğimiz Kastamonu Lezzet Günleri etkinliğinin son ayağını 20-21 Haziran tarihlerinde İzmir Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceğiz" dedi.


Gastronominin Kastamonu’da özellikle kadın girişimciliğine önemli bir ivme kazandıracağının altını çizen Belediye Başkanı Babaş, "Gastronomi alanında sürdürülebilir projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bu yıl her ay bir ya da iki projeyi hayata geçirdik ve her biri kamuoyundan büyük ilgi gördü. Diğer illere örnek gösterildi. Kastamonu mutfağının üst düzey tanıtılabileceğini gösterdik. Kamu, yerel yönetim, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işbirliğinde gerçekleşen projeler sayesinde Kastamonu mutfağı adından söz ettirir ve imrenilen bir duruma ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.


Belediye Başkanı Babaş, "Kastamonu Lezzet Günleri" etkinliğindeki emeklerinden dolayı Dereköy Yöresel Ürünler şirketinin temsilcileri Serap Ekmekçi ve Serap Demirci’ye teşekkür etti.




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