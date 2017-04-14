Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:57

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş vatandaşlarla bir araya geldi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş vatandaşlarla bir araya geldi

14 Nisan 2017 11:57


16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Pazar günü ülkemizin istikrarı, istikbali ve istiklali açısından çok kritik bir oylama bizleri bekliyor. Ben inanıyorum ki kahraman ecdadın asil torunları olan hemşehrilerimiz tarihte olduğu gibi Pazar günü de ülkesi için, devleti için, bayrağı ve inançları için en doğru kararı verecektir. 17 Nisan’da karanlıklar aydınlanacak, Büyük Türkiye’nin en sağlam temeli atılacak, vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışacaktır. Buna inancım tamdır. Artık karar asil ve aziz milletimizindir. Gerçekleştirilecek seçim sadece bir sistem değişikliğidir. Ülkemizin aydınlık yarınları için, sorumlu ve yetkili Cumhurbaşkanı için, bağımsız ve tarafsız yargı için, 15 Temmuz kalleşliğinin bir daha yaşanamaması için ve güçlü meclis için tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu doğrultuda Kastamonu’nun en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.


Saraçlar Mahallesi sakinleriyle önceki gece Çamlıca Sitesi’nde bir araya gelen Belediye Başkanı Babaş, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunun altını çizerek herkesi oy kullanmaya davet etti. Türk milletinin ferasetinin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte kim iktidarda olursa olsun yatırımların durmayacağını devlette sistemin güçleneceğini ve milletimizin beklentilerinin hızlı karşılanacağını vurguladı. Mevcut sistemle devletin ve halkın çok zarar çektiğini Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın arasında yaşanan tartışmaların halkı fakirleştirdiğini de ileten Başkan Babaş, “Yeni sistemde çift başlılık ortadan kalkıyor. Kurulamayan hükümetler diye bir şey olmuyor. Koalisyon yok Bunların cezasını hep halk çekti. Yeni sistemle ekonomimizi bu oyunlar bozamayacak. Değerli hemşehrilerim bu süreçte görüşümüz, fikrimiz ne olursa olsun ülkemiz için bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Siyasi bir seçim değil ülkemizin kaderi için oy kullandığımızı unutmamalıyız. Bizler her zaman milletimize sığındık ve milletin üzerinde bir gücün olmadığına inandık. Pazar günü de millet ne derse ol olacak. Ben inanıyorum ki kahraman ecdadın asil torunları ülkemiz için en doğru kararı verecektir” ifadelerini kullandı.


Saraçlar Mahallesi sakinleri tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Babaş, konuşmasının ardından alkışlarla ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:08
  • Güneş :05:58
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:40
  • Akşam :19:32
  • Yatsı :21:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!