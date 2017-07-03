Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın torunu oldu

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Spor İşleri Müdürü Metehan Babaş ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarından eşi Büşra Babaş’ın dünyaya gelen ilk çocukları Mehmet Emir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Mehdi Yenikomşuoğlu’na da ilk kez dede olma mutluluğunu yaşattı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Mehdi Yenikomşuoğlu, doğum sonrasında geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan tüm dost ve hemşehrilerine teşekkür ettiklerini belirttiler.

Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesinde gerçekleşen doğumda bebeğin ismine Mehmet Emir konuldu.