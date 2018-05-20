Kastamonu Belediyesi 115 bin kişilik iftar sofrası kuracak

Kastamonu Belediyesi Ramazan ayı boyunca Şehr-i Ramazan Sofraları ve mahalle iftarlarındatoplam 115 bin kişilik iftar sofrası kuracak. Yani Belediye 30 gün içerisinde il merkez nüfusu kadar iftar sofrası kurarak bir rekora da imza atmış olacak. Ramazan boyunca iftarlar, Kastamonu Belediyesi yanı ile Kuzeykent Kapalı Pazar alanında kurulan Şehr-i Ramazan sofraları ve 19 mahalle de gerçekleştirilecek. Kuzeykent Kapalı Pazar alanı ve Kastamonu Belediyesi yanında kurulan Şehr-i Ramazan Sofrasında 30 gün boyunca toplam 78 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Mahalle iftarlarıyla birlikte bu sayı 115 binin üzerine çıkacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen ve İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiinde düzenlenen mahalle iftarında konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ramazan-ı Şerif içerisinde toplumun birlikte yapacağı ibadetlerin, iftarların ve sahurların kaynaşmamızın, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Babaş, “Mahalle iftarlarımız birlik ve beraberliğimizin nişanesidir” dedi.

Ramazan ayı boyunca Kastamonu Belediyesi olarak 115 bin kişilik iftar sofrası kuracaklarını da dile getiren Babaş, tüm Kastamonuluları iftar programlarına davet etti. Salı Pazarı Mevkiindeki iftar programına katılan herkes ile tek tek ilgilenen Başkan Babaş, birlik ve beraberlik içerisinde tutulan oruçların açılmasının manevi hazzının ise kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurguladı. Salı Pazarı mevkiindeki iftara AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de katıldı.

Başkan Babaş’ın ardından mahalle iftarına katılanlara hitap eden Köylü, Kastamonu Belediyesi’nin son dört yılda çok ciddi projeler yaptığını, mahalle iftarlarıyla ise gönülleri birleştirdiğini ifade etti. Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Köylü, her türlü süreçten birlik ve beraberliğimizin daim olmasıyla güçlü bir şekilde çıkılacağını da dile getirdi.