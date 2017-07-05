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05 Temmuz 2017 17:52

Kastamonu Belediyesi, asfalt sezonunu dualarla açtı

Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sezonunu dualarla açtı.

Kastamonu Belediyesi, asfalt sezonunu dualarla açtı

05 Temmuz 2017 17:52


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KATSO Başkanı Selçuk Arslan, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay ve dış birim çalışanlarının katıldığı Kuzeykent Galericiler sitesi önünde düzenlenen programda kurban kesimi ve okunan duaların ardından çalışmalar kaldığı yerden devam etti.


Şehrin dört bir noktasında devam eden asfalt çalışmalarını da yerince inceleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Finişer makinasının üzerine çıkarak asfalt serdi. Geride bırakılan üç yıl içerisinde yaklaşık 600 bin metre kare asfalt yol yapımının gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Babaş, “Araç parkımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına hızla cevap vermek adına ekiplerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Her alanda hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.




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